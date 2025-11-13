Resumen: Desmienten rumores sobre el estado de salud del papá de Shakira. William Mebarak, de 94 años, se encuentra estable en su casa de Miami, según fuentes cercanas.

‘Está perfecto’: desmienten rumores sobre el delicado estado de salud del papá de Shakira

En medio de su exitosa gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran, la cantante Shakira vuelve a estar en el centro de los titulares, esta vez por los rumores sobre el estado de salud de su padre, William Mebarak, de 94 años.

Durante los últimos días, diversos portales y publicaciones internacionales afirmaron que el escritor y empresario barranquillero se encontraba en “estado crítico” o enfrentaba un “empeoramiento drástico”. Sin embargo, la familia desmintió por completo estas versiones.

De acuerdo con la revista ¡HOLA!, Mebarak permanece en su casa en Miami (Estados Unidos), donde recibe los cuidados correspondientes a su edad.

Mientras tanto, Shakira continúa cumpliendo con las fechas de su gira por Latinoamérica. En los últimos días, la barranquillera se presentó en Quito, Ecuador, donde hizo historia al agotar la boletería para tres fechas consecutivas (8, 9 y 11 de noviembre) en el Estadio Olímpico Atahualpa, convirtiéndose en la primera artista en lograrlo.

Los familiares reiteraron a la revista que, si su padre se encontrara en una condición realmente grave, la artista habría suspendido sus presentaciones para regresar a Miami, lo que confirma que el estado de William Mebarak es estable.

Cabe recordar que el padre de la intérprete de Hips Don’t Lie ha enfrentado complicaciones médicas en los últimos años. En 2022 sufrió una caída que lo llevó a ser hospitalizado y, según reveló la propia cantante, ha superado seis operaciones, dos contagios de covid, un sangrado cerebral y una neumonía.

Actualmente, Mebarak recibe atención médica permanente en su hogar, acompañado de familiares y personal de salud, mientras Shakira mantiene su residencia cerca para visitarlo con frecuencia.

