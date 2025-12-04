Menú Últimas noticias
    Pólvora pa’ vender y quemados pa’ contar: incautaron pólvora en Entrerríos, Antioquia

    Arrancó diciembre y ya hay alarmas: Antioquia lidera los quemados y la Policía decomisó un millón en pólvora en Entrerríos.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Foto de Policía Nacional.
    Resumen: Incautan un millón de pesos en pólvora en Entrerríos mientras Antioquia y Medellín lideran los casos de quemados en inicio de diciembre. Autoridades refuerzan controles.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    A pesar de las campañas preventivas y los llamados al autocuidado, la pólvora continúa encendiendo las alarmas en Antioquia. En el municipio de Entrerríos, la Policía realizó una operación de registro y control en la zona comercial que terminó con la incautación de una caja repleta de artículos pirotécnicos, avaluados en un millón de pesos.

    Este hallazgo se da justo en un momento crítico: Antioquia y Medellín ya encabezan los listados de personas quemadas al inicio de la temporada decembrina, una posición lamentable que se repite año tras año.

    Durante el procedimiento, los uniformados encontraron diferentes unidades de pólvora que estaban listas para ser comercializadas de manera irregular.

    Las autoridades reiteraron que este tipo de operativos buscan reducir los riesgos que afrontan especialmente los menores de edad, quienes suelen convertirse en las principales víctimas del uso irresponsable de estos elementos explosivos.

    La Policía insistió en que el uso y manipulación de artículos pirotécnicos no solo está regulado, sino que representa un peligro real para la vida e integridad de quienes los usan y quienes se encuentran cerca.

