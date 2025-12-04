Antioquia cierra el calendario nacional de patinaje 2025 con el Grand Prix de Velocidad

El departamento de Antioquia, reconocido como un epicentro del patinaje colombiano, se prepara para despedir el calendario nacional de carreras de 2025 con la realización del Grand Prix de Velocidad.

La competencia tendrá lugar en la pista mundialista del municipio de Guarne y congregará a atletas de las categorías menores, transición y mayores en un evento que se extenderá por diez días, consolidando la región como un bastión de este deporte a nivel nacional.

La jornada deportiva inicia este mismo viernes 4 de diciembre, extendiéndose hasta el domingo, con el Festival de Menores.

Los patinadores de las categorías mini (7, 8 y 9 años) y pre infantil (10 años) se enfrentarán en emocionantes pruebas como los 200 metros meta contra meta, habilidad, olímpica y prueba por puntos.

A partir del lunes, la pista recibirá a la categoría transición, con desafíos que incluyen los 200 metros meta contra meta, eliminación de 6.000 metros, Vuelta al Circuito y la prueba por puntos de 6.000 metros.

El clímax del Grand Prix se vivirá a partir del jueves 10 de diciembre, cuando entren en acción las categorías prejuvenil, juvenil y mayores en ambas ramas.

Estos patinadores de élite competirán hasta el domingo 14 de diciembre, ofreciendo el cierre más espectacular a un evento que tradicionalmente atrae a los mejores talentos del país.

Se espera un alto nivel competitivo, dada la importancia de la pista de Guarne y el prestigio de ser el último gran evento del año.

Con la conclusión de este Grand Prix de Velocidad, Antioquia culmina un año deportivo excepcional en el patinaje, demostrando su capacidad organizacional y su compromiso con la disciplina.

El 2025 albergó ya eventos de talla como el Campeonato Panamericano de Clubes y Naciones en Envigado, Guarne y Medellín, varias Válidas Nacionales Interclubes de carreras, y los Campeonatos Interligas de Artístico y Hockey SP.

Sin duda, estos eventos reafirmaron el papel de la región como líder indiscutible en la promoción y desarrollo del patinaje colombiano.

