Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: El Ideam alertó por el ingreso de polvo del Sahara al Caribe colombiano. Estas son las regiones afectadas y las recomendaciones oficiales.

Alerta por polvo del Sahara en Colombia: estas regiones sentirán sus efectos

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) emitió una alerta especial por el posible ingreso de una nube de polvo del Sahara al norte de Colombia y al archipiélago de San Andrés y Providencia durante las próximas horas.

Según el monitoreo realizado por la entidad, el polvo del Sahara se desplaza actualmente sobre el océano Atlántico y podría generar afectaciones principalmente en varias zonas del Caribe colombiano.

Las regiones donde se prevé una mayor presencia de partículas son La Guajira, Atlántico, Magdalena, Bolívar, Córdoba, Cesar, Sucre y el área insular de San Andrés y Providencia.

El Ideam explicó que el polvo del Sahara es una masa de aire seca cargada de partículas provenientes del desierto africano, fenómeno que suele presentarse varias veces al año y que viaja miles de kilómetros impulsado por fuertes corrientes de viento.

Aunque las autoridades aclararon que no se trata de una emergencia, sí advirtieron que el fenómeno podría afectar la calidad del aire y reducir la visibilidad en algunas zonas del Caribe colombiano.

Lea también: Cinco dragas destruídas en el Río Nechí: Mineros ilegales pierden más de 20.000 millones de pesos

Además, expertos señalaron que las personas con enfermedades respiratorias, alergias o sensibilidad al polvo podrían presentar molestias físicas debido a la concentración de partículas suspendidas en el ambiente.

Ante esta situación, el Ideam recomendó usar tapabocas, evitar actividades físicas prolongadas al aire libre y mantener puertas y ventanas cerradas, especialmente en las zonas donde la nube tenga mayor concentración.

La entidad indicó que el fenómeno permanecería cerca del territorio colombiano hasta finales del viernes 29 de mayo o comienzos del sábado 30, antes de continuar su desplazamiento hacia las Antillas Mayores.

El Ideam también informó que mantiene vigilancia constante sobre la evolución del polvo del Sahara mediante herramientas satelitales y sistemas internacionales de monitoreo atmosférico para evaluar cualquier posible cambio en las condiciones del fenómeno.

Más noticias de Colombia