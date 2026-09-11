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Resumen: El polvo del Sahara llegará al mar Caribe entre el 10 y el 12 de septiembre. El Ideam prevé una incidencia ligera en algunas zonas de La Guajira.

¡Se viene el polvo del Sahara! Ideam explica qué pasará en Colombia

Una nube de polvo del Sahara ingresará al mar Caribe entre el 10 y el 12 de septiembre de 2026, de acuerdo con el pronóstico del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, Ideam.

El fenómeno es habitual durante esta época y, por ahora, no representa efectos significativos para la mayoría del territorio colombiano.

Según el instituto, la principal incidencia prevista se concentraría en algunas zonas de La Guajira, donde podría presentarse un incremento temporal de partículas en suspensión. Esta condición tendría una afectación ligera y podría generar una reducción leve de la visibilidad en determinados sectores del departamento.

El Ideam explicó que el polvo del Sahara se desplaza desde el continente africano hacia otras regiones impulsado por las corrientes de viento.

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Para hacer seguimiento a su trayectoria, la entidad utiliza información satelital y modelos atmosféricos internacionales que permiten analizar la concentración y el movimiento de las partículas.

Jennifer Dorado, jefe de la Oficina de Pronósticos y Alertas del Ideam, señaló que las condiciones previstas no permiten anticipar cambios importantes en las concentraciones de aerosoles en Colombia. No obstante, el instituto mantiene vigilancia sobre la evolución del fenómeno durante los días contemplados en el pronóstico.

El polvo del Sahara hace parte de una dinámica atmosférica recurrente. Su transporte suele comenzar a aumentar desde abril, alcanza sus mayores niveles entre julio y agosto y posteriormente empieza a disminuir hacia septiembre.

La entidad recomendó a la ciudadanía consultar las actualizaciones oficiales mientras continúa el monitoreo sobre el Caribe colombiano.

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