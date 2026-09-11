Resumen: Un ciudadano encontró la guacamaya suspendida a unos 35 metros de altura y dio aviso para intentar salvarla. El rescate tomó varias horas, pero el desenlace de esta historia no fue el esperado.

¡No logró sobrevivir! Murió la guacamaya que quedó atrapada en una cuerda en Robledo

La guacamaya en Robledo que había sido rescatada tras quedar atrapada en una cuerda murió pese a la atención veterinaria que recibió después de ser puesta a salvo.

El animal permanecía suspendido de una rama, a unos 35 metros de altura, cuando fue localizado por un ciudadano que alertó a las autoridades ambientales.

El caso fue atendido por el equipo de fauna silvestre del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Debido a la altura y a las condiciones del sitio, el rescate requirió varias horas de trabajo y la participación de Bomberos y especialistas en manejo de árboles y labores forestales.

La operación tomó cerca de cuatro horas hasta que los equipos lograron bajar al ave y trasladarla para recibir atención especializada.

Una vez en tierra, los veterinarios encontraron hematomas en la extremidad de la que había permanecido suspendida y una lesión con pérdida de piel en uno de los dedos de la pata izquierda.

El estado de salud de la guacamaya era delicado desde el momento del rescate. El equipo veterinario inició un tratamiento que incluyó hidratación, manejo del dolor y seguimiento permanente. Incluso se evaluó la posibilidad de amputar el dedo afectado dependiendo de su evolución.

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Sin embargo, las lesiones fueron demasiado graves y finalmente se confirmó la muerte del animal. Tras conocer el desenlace, el equipo de fauna silvestre hizo un llamado a la ciudadanía para evitar dejar cuerdas, lazos u otros elementos abandonados en árboles y zonas verdes. Estos objetos pueden convertirse en trampas para aves y otros animales, al quedar suspendidos entre las ramas y enganchar sus patas o alas.

Las autoridades también recordaron que los ciudadanos no deben intentar rescatar por cuenta propia animales que se encuentren atrapados en alturas o en situaciones que impliquen riesgos. En estos casos, la recomendación es comunicarse con la línea de fauna silvestre 304 630 0090 para que personal especializado determine la forma adecuada de intervenir.

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