Resumen: La Fiscalía judicializó a tres policías y un particular por la presunta comercialización de motos robadas que permanecían bajo custodia en una estación de Policía del Cauca.

¡Como si fuera un concesionario! Investigan a tres policías por vender motos robadas que debían custodiar

La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a tres integrantes de la Policía Nacional y a un particular por su presunta participación en una red dedicada a comercializar motos robadas que permanecían bajo custodia de una estación policial en El Tambo, Cauca.

Según la investigación, las motos robadas habrían sido vendidas ilegalmente en lugar de ser devueltas a sus propietarios.

Los procesados son el mayor Ángelo Leonardo Hernández Rubiano, las patrulleras Diana Marcela Leiton Sánchez y Tatiana Alejandra Joaqui Zúñiga, además del particular Yecid Castro Rojas. De acuerdo con la Fiscalía, los implicados habrían participado en el hurto de vehículos que se encontraban bajo responsabilidad de la institución.

La investigación reveló que, tras distintos operativos de recuperación de motocicletas reportadas como hurtadas, algunos de estos vehículos eran retirados de la estación de Policía para ser comercializados de manera ilegal.

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Uno de los hechos clave ocurrió luego de la incautación de diez motocicletas, cuando presuntamente se permitió el ingreso de particulares al parqueadero para sacar los automotores sin cumplir el procedimiento correspondiente.

Las autoridades establecieron que los uniformados habrían distribuido funciones para facilitar el cambio de guardia, omitir registros en las minutas oficiales y permitir la salida de las motos robadas, favoreciendo el presunto plan criminal.

Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Cauca imputó, de acuerdo con la posible responsabilidad individual de cada procesado, los delitos de prevaricato por omisión, peculado por apropiación y hurto calificado y agravado. Ninguno de los investigados aceptó los cargos y el proceso judicial continuará en las etapas correspondientes.

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