Resumen: Esteban Ramos Maya anunció su salida de la gerencia de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia (FLA), cerrando una gestión histórica que consolidó el liderazgo y la modernización de la empresa pública más emblemática del departamento. Durante su administración, la licorera alcanzó un récord de 73 millones de botellas vendidas (aportando 1,4 billones de pesos al desarrollo regional) e invirtió más de 70.000 millones de pesos en tecnología e infraestructura. Ramos se despide dejando un legado marcado por la sostenibilidad —al convertir a la FLA en la primera del país en certificar su categoría de aguardiente con el Sello Carbono Neutro—, la expansión a nuevos mercados internacionales y un destacado posicionamiento en el monitor de reputación corporativa Merco.

Esteban Ramos se despide de la FLA dejando un legado de ventas récord y modernización histórica

Esteban Ramos Maya anunció oficialmente su salida de la gerencia de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia (FLA). A través de un emotivo mensaje de balance y despedida, Ramos cerró lo que calificó como «uno de los capítulos más importantes» de su vida profesional, entregando un reporte de gestión caracterizado por hitos históricos en finanzas, sostenibilidad y tecnología.

Durante su periodo al frente de la licorera más importante del país, la empresa pública consolidó su liderazgo en el mercado nacional y expandió su presencia internacional, dejando un balance financiero y social de alto impacto para el departamento y el país.

Cifras récord y desarrollo regional

El principal logro financiero de la administración de Ramos se vio reflejado en los volúmenes de comercialización. La FLA registró un récord histórico de 73 millones de botellas vendidas, lo que permitió transferir 1,4 billones de pesos destinados a la salud, educación y desarrollo de las diferentes regiones de Colombia.

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«Estar al frente de la FLA significó asumir la enorme responsabilidad de proteger y fortalecer el liderazgo de una empresa pública que genera desarrollo para las regiones y lleva con orgullo el nombre de Antioquia a cada rincón del país», afirmó Ramos Maya.

Sostenibilidad e Innovación en el mercado

Bajo la dirección de Ramos, la FLA se posicionó a la vanguardia de la responsabilidad ambiental en el sector de bebidas alcohólicas:

Sello Carbono Neutro: La FLA se convirtió en la primera industria licorera en Colombia en certificar un aguardiente con esta distinción ambiental, reconocimiento que posteriormente se extendió a toda la familia de esta categoría.

Apertura de fronteras: Se asumió con determinación el reto de conquistar nuevos mercados internacionales y competir en escenarios globales.

Reputación corporativa: La compañía logró ser la única industria licorera del país presente en las categorías más importantes de Merco, el monitor de reputación corporativa de mayor credibilidad en Colombia.

Una transformación interna de 70 mil millones de pesos

La infraestructura y el talento humano también fueron prioridades en su gestión. Con una inversión que superó los 70.000 millones de pesos, se ejecutó una modernización histórica en la planta física de la Fábrica. Este proyecto incluyó la renovación del sistema de producción, la incorporación de nuevas tecnologías y la optimización de las condiciones laborales y de bienestar para los servidores de la institución.

Al cierre de su mensaje, el gerente saliente expresó su agradecimiento profundo a los trabajadores de la FLA, a quienes catalogó como el «mayor activo» de la institución, así como a los clientes y consumidores por la confianza depositada en las marcas de la casa.

Ramos se despide dejando una empresa robusta, competitiva y ratificada como el principal patrimonio e identidad de los antioqueños. Por el momento, no se ha hecho oficial quién asumirá las riendas de la emblemática licorera.

Esteban Ramos se despide de la FLA dejando un legado de ventas récord y modernización histórica