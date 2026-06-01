Resumen: El secuestro de dos patrulleros en Caucasia terminó tras más de 12 horas. Los uniformados aparecieron con vida y reciben atención médica mientras avanzan las investigaciones.

Horas de terror: así aparecieron los dos policías que fueron secuestrados en Caucasia

Un manto de misterio y máxima alerta rodea el secuestro de dos policías en el Bajo Cauca antioqueño, quienes permanecieron desaparecidos por más de medio día.

Los patrulleros Jeiner Gutiérrez y Sebastián Canoles, vinculados a la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental, fueron localizados con vida el pasado domingo 31 de mayo, registrando heridas físicas en diferentes zonas de su cuerpo tras la traumática experiencia.

La situación comenzó cuando las víctimas abandonaron las instalaciones de la Base Antinarcóticos de Caucasia en compañía de otros 13 integrantes de la fuerza pública.

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El grupo se dirigía a la plaza de mercado localizada en la vereda Las Malvinas con el objetivo de conseguir víveres y provisiones.

De acuerdo con las indagaciones iniciales de las autoridades, ambos funcionarios se encontraban de civil en el momento de realizar las compras, aunque sí cargaban el armamento asignado por la institución.

El reporte oficial señala que el secuestro se ejecutó en el trayecto de retorno hacia la guarnición militar. Varios sujetos provistos de armas de fuego detuvieron la marcha de los hombres y, mediante intimidaciones violentas, los forzaron a subirse a un mototaxi.

Acto seguido, los criminales los transportaron en contra de su voluntad hasta territorio de La Apartada, una localidad del departamento de Córdoba.

En el sitio de cautiverio, los afectados terminaron amordazados y desprovistos de sus objetos personales, incluyendo sus equipos celulares, lo que obstaculizó cualquier enlace de emergencia.

Uno de los afectados también sufrió el robo de su arma de dotación. La angustia finalizó sobre las 3:30 de la mañana del domingo, cuando los policías consiguieron arribar por su cuenta a un peaje en la carretera que conecta La Apartada con Caucasia, donde pidieron auxilio. Ambos reciben valoración en un hospital, mientras se indaga el origen del secuestro.

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