Resumen: El candidato Abelardo de la Espriella aceptó el sorpresivo reto a debate de Iván Cepeda con una explosiva respuesta en la que lo tildó de "cobarde" por haberse escondido durante la primera vuelta. Mediante un contundente pronunciamiento, De la Espriella rechazó tajantemente la propuesta de usar "negociadores" para fijar las reglas del encuentro, exigiendo un cara a cara organizado directamente por los medios de comunicación y sin condiciones previas. Asimismo, aprovechó para lanzar graves acusaciones contra Cepeda y el presidente Gustavo Petro, señalándolos de orquestar un plan para desconocer los resultados electorales y "atizar un golpe". Por ello, exigió que acepten primero su derrota en las urnas antes de enfrentarse en un debate que él mismo calificó como un choque definitivo entre "la luz de su propuesta y la oscuridad" que representa su contrincante.

«¿Ahora sí, cobarde?» De la Espriella responde a Cepeda y acepta debate, pero exige que reconozca resultados

La contienda electoral ha alcanzado un nuevo nivel de tensión. Tras el sorpresivo llamado a debate por parte de Iván Cepeda —quien había evitado la confrontación pública durante la primera vuelta—, el candidato Abelardo de la Espriella emitió una virulenta respuesta. Lejos de esquivar el cara a cara, De la Espriella aceptó el encuentro, pero lanzó duras acusaciones, exigió el reconocimiento previo de los resultados electorales y rechazó categóricamente la idea de usar delegados para acordar las reglas.

A través de un contundente pronunciamiento, De la Espriella cuestionó fuertemente el cambio de actitud de su contrincante tras los recientes resultados en las urnas.

«¿Ahora sí, cobarde? Te escondiste mientras tu dueño hacía tu campaña, y fallaron», sentenció el candidato al inicio de su declaración, haciendo una clara alusión al presidente Gustavo Petro.

Cero condiciones y rechazo a los «negociadores»

Uno de los puntos centrales de la respuesta de De la Espriella fue su rechazo a la propuesta de Cepeda de designar un comité para definir la logística del encuentro. Fiel a su estilo, el candidato desestimó esa vía y aprovechó para lanzar un dardo sobre el rol histórico de Cepeda en los procesos de paz.

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«Esto no es con negociadores como los que acostumbras en tu acompañamiento a las FARC y demás bandidos; esto es de cara al pueblo y sin condiciones», afirmó.

Graves acusaciones sobre el proceso electoral

Más allá del reto de debatir, De la Espriella aprovechó la oportunidad para lanzar graves señalamientos contra Cepeda y Gustavo Petro, acusándolos de no aceptar la derrota y de intentar alterar el orden democrático tras los comicios.

La exigencia principal: Condicionó el debate a que la contraparte acepte los números de la primera vuelta. «Primero, reconoce el resultado de las elecciones y vamos a debatir ya mismo», demandó.

Denuncia de «golpe»: Acusó directamente a ambos líderes políticos de tener oscuras intenciones frente a los comicios: «Petro y tú tienen que dar la cara al pueblo, porque están ejecutando un plan para robarse las elecciones. Reconozcan el resultado; no sigan atizando un golpe».

Un debate en manos de los medios y en términos de «luz y oscuridad»

Para finalizar, De la Espriella polarizó aún más el discurso, enmarcando las próximas elecciones como una batalla moral y delegando la organización del debate en la prensa, y no en la campaña de su opositor.

«Que Colombia se entere de la diferencia entre el bien que busco y el mal que representa Cepeda; entre la luz de mi propuesta y la oscuridad de la marioneta de Petro»

El candidato concluyó convocando a los medios de comunicación para que sean ellos quienes fijen la fecha y hora del encuentro, e instó a la prensa a presionar a Petro y Cepeda para que acaten la voluntad de las urnas. La pelota queda ahora en la cancha de los medios y del equipo de Iván Cepeda, en lo que promete ser uno de los debates más tensos y polarizados de la contienda.

«¿Ahora sí, cobarde?» De la Espriella responde a Cepeda y acepta debate, pero exige que reconozca resultados