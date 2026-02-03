Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Dos policías se enfrentaron a golpes en el Portal de las Américas, Bogotá. La institución abrió investigación penal y disciplinaria contra los uniformados.

Policías se agarraron a puño y pata en el Portal de las Américas: abren investigación penal

Un vergonzoso acto de intolerancia protagonizado por uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá sacudió la tranquilidad de los transeúntes en el suroccidente de la ciudad este martes 3 de febrero.

En redes sociales se compartió un video del momento exacto en el que un subintendente agrede violentamente a un compañero en plena vía pública, justo en las inmediaciones del Portal de las Américas.

El incidente, ocurrido a plena luz del día sobre la avenida Ciudad de Cali, dejó atónitos a decenas de testigos que no daban crédito a la pelea entre los oficiales.

Según las imágenes captadas por celulares, el altercado habría iniciado tras un reclamo de servicio. En una reacción desmedida y cargada de intolerancia, el subintendente arremetió contra el otro suboficial lanzándole patadas y, posteriormente, varios puños en el rostro.

A pesar de que en la escena se encontraba un tercer uniformado que intentó mediar sin éxito, y de que otros policías pasaban por el sector en sus motocicletas, el agresor continuó el ataque de manera descontrolada.

Ante la gravedad de los hechos, la Policía Metropolitana de Bogotá rechazó tajantemente este episodio de intolerancia y anunció que, tras las indagaciones preliminares, se abrió una investigación disciplinaria.

Como medida inmediata y contundente, la dirección de la Policía dispuso la separación del cargo y el retiro de funciones de los uniformados implicados mientras avanzan los procesos.

En un comunicado oficial, la institución reiteró que este tipo de conductas se apartan completamente del comportamiento ético y profesional esperado de un servidor público.

