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    ¡Se les cayó el negocio! Capturan a cinco policías y cuatro de ‘La Oficina’ en Medellín

    Una investigación puso bajo la lupa a cinco policías y a presuntos integrantes de ‘La Oficina’. Conozca qué descubrieron las autoridades.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡Se les cayó el negocio! Capturan a cinco policías y cuatro de ‘La Oficina’ en Medellín

    Resumen: Una investigación contra una presunta red de corrupción en Medellín terminó con la captura de nueve personas, entre ellas cinco policías y cuatro señalados integrantes de estructuras criminales alineadas con ‘La Oficina’.

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    Una investigación contra una presunta red de corrupción en Medellín terminó con la captura de nueve personas, entre ellas cinco policías y cuatro señalados integrantes de estructuras criminales alineadas con ‘La Oficina’.

    Las detenciones se realizaron por orden judicial y entre los capturados está alias ‘Gordo’, señalado por las autoridades como coordinador del grupo delincuencial organizado Cotranal. De acuerdo con la investigación, el hombre tendría cerca de 15 años de trayectoria vinculada a esta estructura.

    Según los elementos recopilados durante el proceso, los uniformados presuntamente habrían aprovechado sus funciones para evitar controles y actividades de registro en los sectores que tenían asignados. Esta situación, de acuerdo con la hipótesis investigativa, habría permitido que integrantes de organizaciones dedicadas a diferentes actividades ilegales continuaran con sus operaciones, entre ellas la comercialización de estupefacientes.

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    Las autoridades también señalan que los policías presuntamente recibían entre $3 y $4 millones mensuales de coordinadores de la estructura criminal a cambio de facilitar sus actividades.

    Entre los uniformados detenidos hay patrulleros pertenecientes a las estaciones de Manrique, Bello y Doce de Octubre, además de un integrante adscrito a la Dirección de Educación Policial de la Policía Nacional.

    La investigación busca establecer hasta dónde llegaban las conexiones entre los funcionarios señalados y los integrantes de las organizaciones criminales que tenían presencia en sus zonas de influencia.

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    Los nueve capturados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde avanzará el proceso de judicialización por los delitos de cohecho propio, cohecho por dar u ofrecer y concierto para delinquir, según la investigación.

    Las autoridades indicaron que continuarán las labores de inteligencia para determinar posibles responsabilidades adicionales y establecer la totalidad de los vínculos con el grupo criminal ‘La oficina’.

    ¡Se les cayó el negocio! Capturan a cinco policías y cuatro de ‘La Oficina’ en Medellín

    Foto de cortesía.

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