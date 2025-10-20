Resumen: La juez 53 de Bogotá condenó a dos policías por las chuzadas ilegales a Marelbys Meza, exniñera de Laura Sarabia. Fueron hallados culpables de fraude procesal y falsedad documental.

¡Culpables!: Condenan a dos policías por ‘chuzadas’ ilegales a la exniñera de Laura Sarabia

La justicia colombiana avanza en el caso de las chuzadas ilegales contra Marelbys Meza, exniñera de la actual embajadora de Colombia ante el Reino Unido, Laura Sarabia.

La juez 53 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá emitió sentido de fallo condenatorio contra el capitán Carlos Andrés Correa Loaiza y el patrullero John Fredy Morales, señalados de haber participado en las maniobras que permitieron interceptaciones telefónicas ilegales.

Según determinó la juez, la Fiscalía probó que los uniformados presentaron informes falsos y material probatorio manipulado, logrando que fiscales y jueces autorizaran las chuzadas bajo el argumento de una supuesta investigación contra el Clan del Golfo.

En esos documentos, Marelbys Mez fue nombrada con la falsa identidad alias de “La Madrina” y su compañera, Fabiola Perea, como ‘La Cocinera’, ambas relacionadas de forma ficticia con una estructura criminal.

Durante el juicio, se comprobó que los reportes carecían de sustento y que los acusados actuaron con el fin de obtener información sobre la desaparición de una maleta con dinero perteneciente a Laura Sarabia, en su entonces rol como jefe de Gabinete de la Presidencia.

La juez calificó el montaje como “una construcción inventada, más propia de un libreto que de una investigación real”, al señalar que las víctimas eran trabajadoras domésticas sin vínculos con actividades ilegales.

Los condenados deberán responder por los delitos de fraude procesal, falsedad ideológica en documento público y violación ilícita de comunicaciones. La audiencia continuará el próximo 28 de octubre, cuando el juzgado defina las penas correspondientes.

