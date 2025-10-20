Resumen: En el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Regional Noroccidente en Medellín , se encuentra el cuerpo de José Daniel Pabón Cantillo, de 26 años, nacido el 13 de mayo de 1999 en Cartagena, Bolívar.

El cuerpo de José Daniel Pabón se encuentra en Medicina Legal de Medellín

El cuerpo ingresó a la sede de Medellín el 13 de octubre de 2025, pero hasta el momento ningún familiar o conocido ha acudido a preguntar o reclamar el caso.

Se hace un llamado a los familiares para que se acerquen a las instalaciones ubicadas en la carrera 65 # 80-325, barrio Caribe en Medellín, o se comuniquen a los teléfonos 604 501 24 20, extensiones 36202, 36204 o 36200.