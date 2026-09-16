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Resumen: Un subintendente y una patrullera de la Policía fueron enviados a prisión en Cali, señalados de exigir presuntamente $5 millones a un ciudadano para no ejecutar una orden de captura.

Dos policías de Cali terminaron presos: los señalan de pedir $5 millones para evitar una captura

Dos integrantes de la Policía Nacional fueron enviados a un centro carcelario por orden de un juez de control de garantías, luego de una investigación de la Fiscalía General de la Nación por una presunta exigencia de dinero a un ciudadano en Cali.

Los procesados son el subintendente Cristian Fernando y la patrullera Diana Marcela, a quienes la Fiscalía imputó los delitos de concusión y falsedad ideológica en documento público.

De acuerdo con la investigación, los policías habrían solicitado $5 millones a un ciudadano para evitar la ejecución de una orden de captura relacionada con una investigación por receptación. Según el ente acusador, la exigencia habría estado acompañada de la advertencia de hacer efectiva la captura si no se entregaba el dinero.

El expediente también contempla una presunta alteración de documentos oficiales. La Fiscalía sostiene que, después de los hechos, los policías habrían elaborado informes en los que indicaron que un vehículo había sido encontrado abandonado, pese a que el automotor ya había sido retenido legalmente el 3 de mayo de 2025.

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Las capturas se realizaron el 10 de septiembre en la estación de Policía Los Mangos, ubicada en el oriente de Cali. El procedimiento estuvo a cargo de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), cuyas labores de inteligencia permitieron recopilar elementos para la investigación.

Durante las audiencias, la Fiscalía presentó los elementos reunidos y formuló la imputación. Posteriormente, el juez determinó imponer medida de aseguramiento intramural mientras continúa el proceso judicial.

La decisión implica que ambos uniformados permanecerán privados de la libertad durante esta etapa del proceso. Sin embargo, la medida de aseguramiento no constituye una condena.

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