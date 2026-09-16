Resumen: La Contraloría General de la República declaró como hechos de "impacto nacional" las presuntas irregularidades detectadas en la Fiduprevisora, relacionadas con millonarios pagos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) que ascienden a la alarmante cifra de $4,4 billones.

¡Escándalo en Fiduprevisora! Habrían salido del fomag $4,4 billones en las últimas 5 semanas del gobierno Petro, sin soportes

Minuto30.com .- La Contraloría General de la República declaró como hechos de «impacto nacional» las presuntas irregularidades detectadas en la Fiduprevisora, relacionadas con millonarios pagos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) que ascienden a la alarmante cifra de $4,4 billones.

De acuerdo con la entidad de control fiscal, el centro de la controversia gira en torno a una serie de desembolsos realizados durante las últimas cinco semanas del gobierno anterior. La gravedad del hallazgo radica en que, durante las inspecciones, los auditores no pudieron identificar los soportes ni las evidencias documentales que justifiquen y respalden el destino de estos recursos públicos.

Advertencias ignoradas

A la falta de soportes técnicos y financieros se suma un agravante revelado por la delegada de Economía y Finanzas Públicas de la Contraloría. Las investigaciones establecieron que la Fiduprevisora autorizó y ejecutó pagos a diferentes empresas, pasando por alto las advertencias y objeciones que previamente había emitido la revisoría fiscal frente a dichas transferencias.

Intervención de la Unidad Anticorrupción

Frente a la magnitud de los recursos involucrados y las presuntas omisiones, la Contraloría emitió la declaratoria de impacto nacional. Esta figura legal permite que el caso pase directamente a manos de la Unidad Anticorrupción, la cual iniciará de manera expedita un proceso formal de investigación de control fiscal. El objetivo será rastrear el destino final de los $4,4 billones y determinar las responsabilidades disciplinarias y fiscales de los funcionarios implicados.