«Es muy pequeño»: Denuncian que código QR de uniformes de la Policía no es útil

Tras la presentación del nuevo uniforme de la Policía Nacional, varios ciudadanos se han quejado a través de las redes sociales por cuenta del tamaño del código QR y el proceso que se debe seguir para identificar al uniformado.

En contexto: Policías estrenan uniformes ‘inteligentes’ con códigos QR

Los usuarios aseguran que el código no es útil, pues además de ser muy pequeño, se debe verificar el número de identificación del Policía -que también es muy pequeño-, por lo que en un presunto hecho de «abuso de autoridad» no habría tiempo para identificar al uniformado.

Además, manifestaron que si el código QR no está completamente descubierto, no está limpio o simplemente no está perfectamente cocido, la lectura no se podrá realizar de forma efectiva, por lo que no cumple con el objetivo que describió el General Vargas, quien aseguró que la finalidad de estos uniformes es que cada persona pueda “verificar con su celular la identidad” del policía.

Estas son algunas denuncias sobre el uniforme de la Policía

¿Para que sirve el código QR entonces? Si igual tienen luego que ingresar el número de identificación del policía, es un código generico, antes de terminar todo ese proceso de identificación minimo ya le partieron el celular o le dieron su bolillazo, triste pero cierto. pic.twitter.com/PqCBlUOHbE — Reynaldo Torres (@Reytorre) July 19, 2021

Se presentó oficialmente el nuevo uniforme de la Policía y le pusieron el numeró del agente chiquito en el centro, donde claramente lo van a ocultar, y un aún más minúsculo, un código QR en el brazo. Exigimos un número gigante en el espaldar de la prenda y nos ignoraron. pic.twitter.com/hHuIYgT3Yb — Diego Cancino – Concejal de Bogotá (@cancinodiegoa) July 20, 2021

Ya me estoy imaginando en plena protesta decirle a un policía, venga quédese quietico un momento mientras escaneo el código QR. No se mueva por favor gracias… — Dairo Mateus – GMH Abogados (@GMHABOGADOS) July 19, 2021

Sr @IvanDuque cambiar el color del uniforme de la @policia es continuar el lobo con piel de oveja, la solución es: depurar la institución………. — Justy Ur. (@papivalle) July 20, 2021

El código QR del nuevo uniforme de la @PoliciaColombia es una payasada. Es un policía no una carta de un restaurante. — Gabriel Delascasas E (@gabodelascasas) July 20, 2021

Lo del QR en el uniforme de la policía da risa y seguramente a ellos hasta les conviene la ola de memes. Lo realmente importante es que los agentes serán mucho más difíciles de identificar, casi imposible… Aunque identificarlos tampoco servía para nada. — Edward. (@EdwardCastroV) July 20, 2021