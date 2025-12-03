Resumen: Jean-Claude Bossard, joven de 29 años, fue asesinado en un atraco en el norte de Bogotá. Galán confirmó que los delincuentes ya estaban en el radar. Uno fue abatido y otro capturado.

Galán confirma que Policía seguía a banda implicada en balacera de Santa Paula que dejó dos muertos

Jean-Claude, un joven de 29 años, administrador de empresas y barranquillero radicado desde hace varios años en la capital, fue asesinado durante un intento de atraco en la carrera 19 con calle 108, en Usaquén, el pasado 2 de diciembre.

El crimen ocurrió cuando dos delincuentes que se movilizaban en una motocicleta intentaron robarlo. En videos de seguridad quedó registrado el momento en el que Jean se resiste y forcejea con uno de los ladrones, quien finalmente le dispara.

El joven quedó tendido en el suelo, mientras los agresores intentaban huir. La Policía reaccionó de inmediato: un uniformado abatió al conductor de la moto y capturó al segundo sujeto, un menor de edad señalado de ser quien accionó el arma.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, entregó detalles contundentes sobre el caso y reveló que los delincuentes ya estaban identificados por las autoridades.

“Hace cerca de 15 días, por denuncias ciudadanas, alertamos a la Policía de la presencia de una moto sospechosa de color naranja en ese mismo sector”, afirmó.

Según el mandatario, esa misma moto había estado involucrada en un enfrentamiento el 10 de noviembre, por lo que estaba “en el radar”.

Galán explicó que desde entonces se reforzó la vigilancia y se trabajó con la comunidad para ubicar a los criminales. “Desafortunadamente, a pesar de la alerta y las acciones de búsqueda, no fue posible capturarlos y hoy un ciudadano es asesinado en estos hechos”, lamentó.

El alcalde rechazó el hecho con firmeza: “Estos hechos no deberían pasar en Bogotá. Por más esfuerzos que hagamos y aunque los homicidios por hurtos hayan disminuido este año, hechos como este nos hacen retroceder en la lucha contra el crimen”. También reveló que, en el más reciente Consejo de Seguridad, pidió un informe especial para priorizar la captura de responsables de homicidios en medio de atracos.

“No podemos seguir reaccionando. No nos puede seguir pasando que, a pesar de las alertas, los delincuentes sigan cometiendo crímenes en nuestra ciudad”, enfatizó.

La familia de Jean-Claude, que reside en Barranquilla, exige justicia. Su padre, profundamente dolido, aseguró: “No podemos seguir tolerando estas sinvergüenzadas. A nadie deben robarlo en ninguna calle”. Recordó a su hijo como un joven trabajador, apasionado por las motos y muy unido a la cultura costeña.

Lamento profundamente el asesinato de Jean Claude Bossard en un intento de hurto en la 108 con 19. En los hechos, uno de los ladrones fue abatido y el otro capturado. Casos como este no pueden seguir ocurriendo en Bogotá. Le he pedido a @SeguridadBOG y a la @PoliciaBogota que… pic.twitter.com/IGWdSdOSoF — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) December 3, 2025

