¿Nadie se lo espera? Astrólogo predice quién ganaría la Presidencia en 2026: resultado dejó en shock a varios

Resumen: El astrólogo Daniel Daza pronostica que en 2026 Colombia elegirá a su primera presidenta mujer, debido a que el país entrará en un ciclo astral regido por el signo Cáncer que favorece la energía femenina y la continuidad de la izquierda en el poder por un segundo periodo consecutivo. Aunque en el panorama suenan figuras como Carolina Corcho, Paloma Valencia o Vicky Dávila, Daza advierte que sus cartas astrales no encajan del todo con esta configuración, dejando la puerta abierta a que surjan otras lideresas que capitalicen este momento histórico predicho por los astros.

Mientras los partidos políticos apenas comienzan a barajar sus cartas para la elección de la Presidencia en 2026, las proyecciones astrológicas ya anticipan un escenario inédito en la historia republicana de Colombia. Daniel Daza, reconocido por sus aciertos en comicios pasados, ha puesto sobre la mesa una predicción que podría reconfigurar el tablero electoral: el próximo inquilino de la Casa de Nariño no sería un hombre.

La era de Cáncer y la energía femenina

El argumento central de Daza no se basa en encuestas, sino en la carta astral de la nación. Colombia, regida bajo el signo de Cáncer, entrará en su periodo más auspicioso entre junio de 2025 y junio de 2026, coincidiendo exactamente con las elecciones a la Presidencia. Al ser Cáncer un signo de energía femenina —en contraposición a signos masculinos como Aries o Géminis—, los astros sugieren que el “zeitgeist” o espíritu de la época favorecerá la llegada de una mujer al poder.

“De acuerdo con esta lectura, el próximo presidente de Colombia tendrá que ser mujer, lo que marcaría un hecho histórico”, sentenció Daza en declaraciones recientes.

¿Izquierda por partida doble?

La predicción va más allá del género. Daza sostiene que el ciclo político actual de la izquierda no es efímero. Según su visión, este sector político gobernará durante dos periodos consecutivos. Si se cruzan ambas variables —continuidad ideológica y liderazgo femenino—, la búsqueda se cierra sobre un perfil muy específico.

Aunque en el sonajero público suenan nombres fuertes como Paloma Valencia y Vicky Dávila desde la orilla derecha, y Carolina Corcho en la izquierda, el astrólogo advierte que sus cartas natales aún presentan matices que no encajan del todo con la configuración energética de Cáncer. Esto deja la puerta abierta a que surjan nuevas candidaturas o figuras que aún no están en el radar principal, pero que capitalizarán esta “ola femenina”.

