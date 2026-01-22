¿Iban a volar una estación de Policía? Recuperan dos volquetas robadas en Envigado

Resumen: Policía recuperó dos volquetas robadas en Envigado tras hallarlas en Aranjuez y Campo Valdés. Autoridades sospechan que serían usadas para atentados terroristas.

Un operativo de alta precisión por parte de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá logró frustrar lo que se perfilaba como una nueva amenaza contra la seguridad ciudadana.

En la madrugada de este jueves 22 de enero, delincuentes aprovecharon la soledad de un parqueadero en la vereda El Vallano, en Envigado, para hurtar dos volquetas de carga pesada.

Sin embargo, gracias al seguimiento en tiempo real de las cámaras de videovigilancia, los vehículos fueron rastreados mientras cruzaban puntos estratégicos como el puente de la 4 Sur, terminando su recorrido en el nororiente de Medellín.

La recuperación de los vehículos, avaluados en más de $600 millones de pesos, se dio en tiempo récord. La primera volqueta fue hallada en el barrio San Cayetano (Aranjuez), mientras que la segunda apareció a pocas cuadras, en Campo Valdés.

Aunque el éxito policial es evidente, la hipótesis que manejan las autoridades sobre el móvil del robo es alarmante: se cree que los vehículos iban a ser utilizados para cometer atentados terroristas de alto impacto en la capital antioqueña, siguiendo un patrón delictivo que ya ha dejado cicatrices en el país.

El brigadier General William Castaño Ramos, comandante de la Meval, señaló que el robo de vehículos de carga pesada ya no responde únicamente a la delincuencia común, sino a planes de grupos armados como el ELN o las disidencias.

Ante este panorama, la Fuerza Pública en Medellín se mantiene en máxima alerta. El uso de maquinaria pesada para derribar muros o transportar explosivos se ha convertido en una táctica recurrente de las estructuras criminales que operan en el Norte y Nordeste de Antioquia.

Con la recuperación de estas dos volquetas, se neutraliza una amenaza inminente, mientras la inteligencia policial avanza en la identificación de los responsables que pretendían convertir estas herramientas de trabajo en armas de guerra contra la población civil.

