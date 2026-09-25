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Resumen: Medellín entregó 50 motos, 11 vans y una unidad móvil de protección animal a la Policía, con una inversión de $9.784 millones

¡50 motos de alto cilindraje! Así reforzaron a la Policía de Medellín

La capacidad operativa de la Policía Nacional en Medellín recibió un nuevo refuerzo con la entrega de 50 motocicletas de alto desempeño, 11 vans especializadas y una unidad móvil para protección animal, adquiridas por la alcaldía con una inversión cercana a los $9.784 millones.

Las motos, de 750 y 800 centímetros cúbicos, representaron un desembolso de $4.176 millones y estarán destinadas a labores de reacción rápida, patrullaje en sectores de alta complejidad, persecución de estructuras delictivas móviles y operativos que demanden mayor capacidad de desplazamiento.

Por su parte, las 11 vans tuvieron un costo de $4.889 millones y serán utilizadas en procedimientos especiales, traslado de personas privadas de la libertad y acciones relacionadas con fenómenos de criminalidad organizada.

A este grupo se suma una unidad móvil de protección animal, con una inversión de $718 millones, que permitirá atender situaciones relacionadas con rescate, maltrato y protección de fauna silvestre y doméstica.

El secretario de Seguridad y Convivencia, Manuel Villa Mejía, señaló que el fortalecimiento del parque automotor busca aumentar la capacidad de respuesta de los uniformados y mejorar su presencia en territorio.

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Con esta nueva entrega, la alcaldía reporta una inversión acumulada de $62.573 millones en parque automotor especializado durante la actual administración. De ese monto, $52.856 millones corresponden a recursos destinados a la Policía Nacional.

En total, la institución cuenta ahora con una flota conformada por 645 motocicletas, 53 vehículos entre carros y vans y un automotor especializado, destinados a tareas de patrullaje, inteligencia criminal y vigilancia.

La estrategia hace parte del PISCC 2024-2027 y contempla la coordinación de la Alcaldía con la Policía, el Ejército y la Fiscalía para fortalecer la prevención, reacción y control territorial.

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