Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Viernes: 7 - 9 7 - 9
Pico y Placa Medellín Viernes: 7 - 9 7 - 9
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Fotos y Videos

    ¡50 motos de alto cilindraje! Así reforzaron a la Policía de Medellín

    La Policía recibió un nuevo refuerzo para enfrentar el crimen en Medellín. Conozca cuántas motos y vehículos entran a fortalecer los operativos.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡50 motos de alto cilindraje! Así reforzaron a la Policía de Medellín

    Resumen: Medellín entregó 50 motos, 11 vans y una unidad móvil de protección animal a la Policía, con una inversión de $9.784 millones

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.
    Agrega Minuto30 como fuente preferida en Google Haz clic y recibe más noticias nuestras cuando consultes en Google. Agregar

    La capacidad operativa de la Policía Nacional en Medellín recibió un nuevo refuerzo con la entrega de 50 motocicletas de alto desempeño, 11 vans especializadas y una unidad móvil para protección animal, adquiridas por la alcaldía con una inversión cercana a los $9.784 millones.

    Las motos, de 750 y 800 centímetros cúbicos, representaron un desembolso de $4.176 millones y estarán destinadas a labores de reacción rápida, patrullaje en sectores de alta complejidad, persecución de estructuras delictivas móviles y operativos que demanden mayor capacidad de desplazamiento.

    Por su parte, las 11 vans tuvieron un costo de $4.889 millones y serán utilizadas en procedimientos especiales, traslado de personas privadas de la libertad y acciones relacionadas con fenómenos de criminalidad organizada.

    A este grupo se suma una unidad móvil de protección animal, con una inversión de $718 millones, que permitirá atender situaciones relacionadas con rescate, maltrato y protección de fauna silvestre y doméstica.

    El secretario de Seguridad y Convivencia, Manuel Villa Mejía, señaló que el fortalecimiento del parque automotor busca aumentar la capacidad de respuesta de los uniformados y mejorar su presencia en territorio.

    Lea también: «Nos acabaron de robar»: El influencer Carlos Feria denuncia robo a su vehículo en Laureles y pide ayuda a Fico Gutiérrez

    Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

    Con esta nueva entrega, la alcaldía reporta una inversión acumulada de $62.573 millones en parque automotor especializado durante la actual administración. De ese monto, $52.856 millones corresponden a recursos destinados a la Policía Nacional.

    En total, la institución cuenta ahora con una flota conformada por 645 motocicletas, 53 vehículos entre carros y vans y un automotor especializado, destinados a tareas de patrullaje, inteligencia criminal y vigilancia.

    La estrategia hace parte del PISCC 2024-2027 y contempla la coordinación de la Alcaldía con la Policía, el Ejército y la Fiscalía para fortalecer la prevención, reacción y control territorial.

    ¡50 motos de alto cilindraje! Así reforzaron a la Policía de Medellín

    Foto de cortesía.

    ¡50 motos de alto cilindraje! Así reforzaron a la Policía de Medellín

    Foto de cortesía.

    ¡50 motos de alto cilindraje! Así reforzaron a la Policía de Medellín

    Foto de cortesía.

    ¡50 motos de alto cilindraje! Así reforzaron a la Policía de Medellín

    Foto de cortesía.

    Más noticias de Medellín

    Sigue a Minuto30 en Google Recibe más noticias nuestras en Google Discover. Seguir

    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    ¿Qué consideraciones se deben tener para obsequiar un buen vino?

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.