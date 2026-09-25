Resumen: El reconocido influenciador colombiano Carlos Feria denunció públicamente haber sido víctima de la delincuencia en Medellín, luego de que criminales rompieran la ventana de su vehículo para hurtar pertenencias de valor mientras se encontraba estacionado en una Zona Zer el sector de Laureles.

«Nos acabaron de robar»: El influencer Carlos Feria denuncia robo a su vehículo en Laureles y pide ayuda a Fico Gutiérrez

Minuto30.com .- El reconocido influenciador colombiano Carlos Feria denunció públicamente haber sido víctima de la delincuencia en Medellín, luego de que criminales rompieran la ventana de su vehículo para hurtar pertenencias de valor mientras se encontraba estacionado en el sector de Laureles.

De acuerdo con el relato compartido por el generador de contenido a través de instagram, donde acumula más de 7,5 millones de seguidores, Feria enseñó el cristal posterior destruido de su automotor y reportó el robo de un teléfono celular, el bolso de su acompañante, documentos personales, tarjetas de crédito y gafas. En el sitio, los delincuentes dejaron abandonado el destornillador con el que habrían forzado la ventana.

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El influenciador expresó su profunda molestia debido a que el hurto ocurrió en una zona habilitada para el estacionamiento donde supuestamente se paga por la custodia del vehículo. «Lo peor y lo que más me da rabia es que estamos en una zona de parqueo acá en Medellín (…), donde se supone que alguien lo va a vigilar. Salí a un restaurante y cuando volví me habían robado», recriminó.

Seguridad en zonas de parqueo

Feria pide ayuda al alcalde Federico Gutiérrez y a la Alcaldía de Medellín para dar con el paradero de los ‘rompevidrios.