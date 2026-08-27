Balacera en Ciudad Bolívar dejó a un policía muerto durante operativo

Resumen: Un policía murió durante un operativo en Ciudad Bolívar, tras un enfrentamiento con presuntos responsables del asesinato de tres hombres. Tres personas fueron capturadas.

Un policía murió durante un operativo realizado entre la noche del miércoles 26 y la madrugada del jueves 27 de agosto en el sector de La Carbonera, localidad de Ciudad Bolívar, en Bogotá. El uniformado participaba en la búsqueda de los responsables del asesinato de tres hombres.

La víctima fue identificada como el intendente Edilberto Pinilla, de 39 años, integrante de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín), quien llevaba más de 18 años al servicio de la institución. Era oriundo de Cunday, Tolima, estaba casado y era padre de un niño de nueve años.

Los hechos se desencadenaron luego de un triple homicidio registrado en inmediaciones de La Carbonera, en la calle 78D Sur con carrera 15D, sector de Mochuelo. Según las primeras hipótesis de las autoridades, los asesinatos estarían relacionados con disputas por el tráfico de estupefacientes.

Tras conocer el caso, unidades de la Sijín llegaron al lugar para adelantar las investigaciones y ubicar a los posibles responsables. Durante el procedimiento se presentó un enfrentamiento armado con quienes serían los implicados en el triple homicidio.

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En medio del intercambio de disparos, el policía fue impactado por un proyectil. Pinilla fue trasladado a un centro asistencial de Bogotá, pero posteriormente falleció pese a la atención médica recibida.

El brigadier general Giovanni Cristancho Zambrano, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, informó que tres personas fueron capturadas durante el operativo. A los detenidos les fueron incautadas tres armas de fuego, que serán analizadas para establecer si fueron utilizadas en los hechos.

Las autoridades investigan la posible responsabilidad de los capturados en los homicidios y en la muerte del integrante de la Sijín. También continúan las labores para localizar a otros posibles involucrados.

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