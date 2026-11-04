Resumen: El comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá expresó el luto de la institución por el patrullero asesinado en Estación Villa, en Medellín, y se comprometió a llevar a los responsables ante la justicia. El balance de víctimas proviene de versiones extraoficiales y podría cambiar.

Policía lamenta la muerte de patrullero en Estación Villa y promete llevar a responsables ante la justicia

La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá expresó el duelo de la institución por la muerte del patrullero asesinado en Estación Villa, en el Centro de Medellín, y su comandante se comprometió a que los responsables sean llevados ante la justicia.

Foto: Redes Sociales

En un pronunciamiento en video, el comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá dijo que la institución está de luto por la muerte del uniformado, un joven de 27 años que llevaba más de siete años de servicio. Según explicó, el patrullero perdió la vida mientras cumplía con valentía y determinación su deber constitucional.

El comandante afirmó que el policía murió enfrentando la criminalidad y defendiendo la vida y la seguridad de las personas que había jurado proteger. Agregó que su sacrificio honra el uniforme y representa el compromiso de miles de policías que cada día arriesgan su vida por los colombianos.

El compromiso del comandante

El oficial aseguró que el crimen no quedará impune y que la institución empleará todas sus capacidades para identificar, ubicar y llevar ante la justicia a los responsables de lo ocurrido. Es un compromiso anunciado por la Policía: por ahora no se han reportado capturas por la muerte del patrullero.

El mensaje se conoció en medio de la búsqueda de los responsables del ataque sicarial, que dejó además otras víctimas en el mismo sector, según las primeras versiones extraoficiales conocidas hasta ahora.

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Foto: Redes Sociales

Lo que se sabe del ataque

Según versiones extraoficiales, durante el ataque sicarial habrían muerto dos hombres y habrían resultado heridas otras tres personas, además del patrullero. La cifra de lesionados es el dato que menos coincide entre los relatos conocidos, por lo que el número podría cambiar a medida que avance la verificación. Los dos hombres que murieron están pendientes de identificación.

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Lo que dijo el alcalde

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, rechazó la muerte del uniformado y aseguró que estuvo en contacto desde la madrugada con el comandante de la Policía Metropolitana. «No vamos a descansar hasta dar con los responsables directos y con toda esa estructura criminal», afirmó, y expresó su solidaridad con la Policía Nacional y con la familia del patrullero.

Según el mandatario, en la madrugada de este miércoles fueron asesinadas dos personas en el Centro de la ciudad. Todo parece responder, indicó, a un enfrentamiento entre estructuras criminales que se disputan una zona. Se trata, por ahora, de una hipótesis inicial y no de una conclusión de las investigaciones, que continúan para establecer lo ocurrido y quiénes están detrás.

El alcalde agregó que desde ese momento se desplegó un operativo que se extendió durante toda la madrugada y en el que, según él, ya hay motos incautadas y otros elementos. «El que se meta con nuestros policías se dará cuenta del grave error que cometieron», dijo.

Lo que se conoce hasta ahora

Según versiones preliminares, el patrullero habría sido alcanzado por un disparo y, pese a ser llevado de urgencia hasta un centro asistencial, murió debido a la gravedad de la herida. Las mismas versiones indican que otras personas resultaron heridas con arma de fuego y fueron trasladadas a centros asistenciales, y que en el lugar habría sido hallado el cuerpo sin vida de otro hombre.

Tras el hecho se activó un plan candado, una estrategia que busca cerrar las rutas de salida y ubicar a los responsables en distintos puntos de la ciudad y del Valle de Aburrá. Las autoridades no descartan que se conozcan nuevos detalles en las próximas horas sobre posibles capturas, la identidad de las víctimas y los motivos del ataque.

La muerte del uniformado generó mensajes de solidaridad con su familia y con sus compañeros de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, y de rechazo por lo sucedido. Mientras avanzan las investigaciones, se espera que se esclarezca lo ocurrido y que los responsables de la muerte del patrullero y de las otras dos personas respondan ante la justicia.