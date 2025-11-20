Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Capturan dos personas en Puente Aranda, Bogotá, tras hallar una camioneta cargada con uniformes militares, armas y 195 cápsulas eléctricas para explosivos. La Policía reporta 97 alertas de bomba en noviembre.

Incautan camioneta cargada con material de guerra, uniformes militares y explosivos en Bogotá

Unidades de la Policía Metropolitana de Bogotá reportaron la incautación de una camioneta que se encontraba cargada con un lote de material de guerra y explosivos, lo que generó una alerta en la localidad de Puente Aranda.

El hallazgo y la captura de dos personas se produjeron en un parqueadero del barrio Ejidos.

El teniente coronel Sergio Bayona, comandante operativo de Seguridad Ciudadana N.°4, indicó que la presencia del automotor fue notada durante un operativo rutinario.

Las dos personas que se encontraban en la camioneta intentaron evadir el registro y control al notar la presencia policial.

Tras la verificación del vehículo, los uniformados hallaron un arsenal que incluye:

Elementos de uso privativo de las Fuerzas Militares, incluyendo uniformes del Ejército.

Dos armas de fuego tipo pistola, munición, un silenciador y ocho portafusiles.

Un radio de comunicación.

195 cápsulas eléctricas para explosivos.

Al solicitar la documentación que acreditara la legalidad de los elementos, los ocupantes manifestaron no poseerla. Por tal motivo, los dos hombres fueron capturados y, junto con el vehículo inmovilizado y los elementos incautados, quedaron a disposición de la autoridad competente.

Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

Lea también: La Policía capturó a seis ladrones en Medellín: Uno tenía brazalete judicial y otro acabó herido a balazos

Deberán responder por los delitos de porte, tráfico y fabricación de armas de fuego, municiones y explosivos.

El general Giovanni Cristancho Zambrano, comandante de la Policía Metropolitana, aprovechó el contexto para revelar que, solo entre el 1 y el 18 de noviembre, se han recibido 97 alertas por posible presencia de artefactos explosivos en varios puntos de la capital del país.

Más noticias de Bogotá