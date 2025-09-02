Policía incauta fusil modificado en el Cauca y frustra posible atentado

Resumen: La Policía Nacional incautó un fusil modificado y otros elementos de guerra en zona rural de Rosas, Cauca. El hallazgo, logrado gracias a una alerta de la comunidad, frustró un posible atentado criminal en la región.

Una rápida acción operacional de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, en el departamento del Cauca, permitió la incautación de un fusil modificado y otros elementos de uso prohibido, lo que frustró un posible atentado en el municipio de Rosas.

El hallazgo se produjo en el tramo vial Mojarras-Popayán, luego de que habitantes del sector alertaran a las autoridades sobre la presencia de dos sujetos sospechosos en una motocicleta.

Al llegar al lugar, los uniformados encontraron a los individuos, quienes, al notar la presencia policial, huyeron por una vía terciaria, dejando abandonado un maletín a un costado de la carretera.

El contenido del maletín confirmó las sospechas de las autoridades: en su interior se encontró un arma de fuego traumática tipo fusil, modificada para convertirse en un arma letal, dos proveedores, 11 cartuchos (cuatro de ellos alterados), un chaleco arnés, un pasamontañas y una piernera.

La directora de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, Brigadier General Susana Blanco Romero, aseguró que el fusil modificado y los demás elementos de camuflaje son una clara evidencia de que los individuos planeaban un ataque violento contra la población o la Fuerza Pública.

La alta oficial destacó que el hallazgo no es un hecho aislado, sino una señal de que las estructuras criminales intentan utilizar los corredores viales para mover material de guerra.

