Resumen: La Policía Nacional incautó 550 kilos de marihuana abandonados en un campero en El Patía, Cauca. El cargamento tenía como destino final Ecuador.

¡Lo dejaron botado! Pillaron un carro cargado hasta el techo con marihuana en la vía Panamericana

En un contundente golpe a las finanzas de las estructuras dedicadas al narcotráfico, la Policía de Tránsito y Transporte logró la incautación de más de media tonelada de marihuana en jurisdicción del municipio de El Patía, Cauca.

El operativo se registró este martes 3 de febrero sobre la vía Panamericana, específicamente en el tramo que comunica a Mojarras con la ciudad de Popayán.

Según las autoridades, este resultado es parte de los controles permanentes que se adelantan en los corredores viales para frenar el paso de sustancias ilícitas hacia el sur del continente.

El hallazgo se produjo cuando los uniformados de la Unidad Nacional de Intervención (GUNIR) detectaron un vehículo tipo campero estacionado a un costado de la carretera.

Todo parece indicar que el conductor del automotor se detuvo a la espera de que el puesto de control policial fuera levantado para continuar su ruta. Sin embargo, al notar que la vigilancia era persistente, decidió emprender la huida abandonando el vehículo con la carga.

Al realizar la inspección, los agentes confirmaron la incautación de 550 kilogramos de la hierba, la cual estaba cuidadosamente empacada en bultos dentro del automotor.

De acuerdo con las primeras investigaciones de inteligencia, el cargamento habría iniciado su recorrido en las zonas de cultivo del norte del Cauca y tenía como destino final el vecino país de Ecuador.

El vehículo inmovilizado y el estupefaciente fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación para el proceso de judicialización correspondiente.

La Policía Nacional reafirmó que mantendrá los puestos de control estratégicos sobre la vía Panamericana para impedir que este tipo de actividades criminales sigan afectando la seguridad ciudadana.

