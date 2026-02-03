Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Una ambulancia protagonizó un grave accidente frente al hospital El Tunal, en el sur de Bogotá, dejando cuatro personas heridas.

Ambulancia se habría quedado sin frenos y arrolló a motociclistas frente al hospital El Tunal en Bogotá

Una grave emergencia se registró este martes 3 de febrero en el sur de Bogotá, luego de que una ambulancia protagonizara un accidente de tránsito a las afueras del hospital El Tunal, en la carrera 20 bis con calle 47B sur, en sentido sur–norte. El siniestro dejó al menos cuatro personas heridas y varias motocicletas afectadas.

De acuerdo con versiones preliminares, la ambulancia habría perdido el control al momento de salir del centro asistencial, presuntamente por una falla mecánica en el sistema de frenos.

En su recorrido, el vehículo impactó la puerta del parqueadero del hospital y posteriormente arrolló a dos motociclistas que transitaban por la zona.

El accidente ocurrió en la localidad de Tunjuelito y también involucró un fuerte choque contra un árbol y un poste del sector.

La SubRed Integrada de Servicios de Salud Sur confirmó que el hecho dejó cuatro personas lesionadas y tres motocicletas afectadas.

“Actualmente los cuatro pacientes se encuentran estables y están siendo valorados por un equipo multidisciplinario”, informó la entidad mediante un comunicado oficial.

Asimismo, la SubRed Sur lamentó profundamente lo ocurrido y aseguró que se activaron todos los protocolos de atención médica de manera inmediata.

Al lugar llegaron unidades de tránsito, Policía y personal de emergencia, quienes acordonaron la zona mientras se adelantaban labores de verificación y control.

Las autoridades ya se encuentran recolectando material probatorio y revisando las cámaras de seguridad del sector para esclarecer las circunstancias exactas del siniestro y determinar posibles responsabilidades.

