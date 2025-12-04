Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Le caen a combo que movía pólvora en Kennedy: 35 kilos iban para venta clandestina

En Bogotá, la pólvora vuelve a estar en el centro de las alertas. En un operativo adelantado en la localidad de Kennedy, uniformados de la Policía Metropolitana decomisaron cerca de 35 kilos de material pirotécnico que estaban siendo distribuidos de manera ilegal en pleno inicio de temporada decembrina.

La acción policial se desarrolló gracias a información de la comunidad dentro de la estrategia Bogotá Camina Segura, lo que permitió llegar hasta el barrio Altamar, donde una patrulla detectó a un ciudadano con varias bolsas negras en actitud sospechosa.

Al realizar la requisa, confirmaron que llevaba más de 10.000 unidades de pólvora, entre ellas volcanes, voladores, martillos, mariposas, culebras y chispitas, con un valor cercano a los $5 millones en el mercado ilegal.

El teniente coronel Juan Montilla, comandante de la Estación de Policía de Kennedy, explicó que el sujeto “transportaba material pirotécnico listo para su comercialización”, por lo que fue sancionado con una medida correctiva tipo 4, equivalente a $759.200, según el Código Nacional de Seguridad y Convivencia.

Todo el material quedó a disposición de la autoridad competente para su destrucción.

Las autoridades reiteraron el llamado a los bogotanos para evitar la compra y manipulación de pólvora, no solo por el riesgo para la seguridad de niños y adultos, sino también por el impacto en animales domésticos y silvestres.

La Policía invitó a la ciudadanía a reportar cualquier actividad ilegal relacionada con pirotecnia a la Línea 123, recalcando que la denuncia oportuna puede prevenir emergencias.

