Resumen: El reconocido astrólogo Daniel Daza, famoso por haber anticipado el triunfo de Gustavo Petro, pronosticó que el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, no llegará a la presidencia en 2026. Según su lectura astral, Quintero no cuenta con la alineación necesaria ni el favor de los astros para alcanzar el poder ejecutivo en los próximos comicios, sugiriendo que su momento político cúspide para este cargo no es viable en el futuro cercano.

¡Bájese de esa nube! Revelan el candidato a la Presidencia que nunca ganará las elecciones: varios lo quieren

Mientras el panorama político colombiano comienza a agitarse prematuramente de cara a las elecciones presidenciales de 2026, las proyecciones no solo llegan desde las encuestadoras y los analistas tradicionales. Daniel Daza, el astrólogo conocido por haber anticipado el triunfo de Gustavo Petro, ha vuelto a poner su lupa sobre los aspirantes a la Casa de Nariño, lanzando un vaticinio contundente sobre el futuro político del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero.

Un “no” rotundo en los astros

Daza, quien ha ganado relevancia mediática por la precisión de sus lecturas políticas anteriores, analizó recientemente las cartas astrales de varias figuras públicas que suenan para la próxima contienda electoral. Sin embargo, su lectura sobre Quintero fue lapidaria.

Según el astrólogo, el líder del movimiento Independientes no cuenta con el favor de los astros para llegar a la presidencia en el próximo periodo.

“Daniel Quintero ya tuvo su momento cúspide. Astrológicamente, su ciclo para alcanzar el poder ejecutivo nacional no está alineado para el 2026,” sugirió Daza, indicando que el camino del exmandatario paisa estaría lleno de obstáculos insalvables en esta ocasión.

El contexto de la predicción

Para entender el peso de estas declaraciones en la opinión pública, hay que recordar dos factores clave:

El antecedente de aciertos: Daza no solo predijo la victoria del actual presidente, sino también situaciones de salud y crisis políticas que se han cumplido, lo que le otorga una audiencia fiel que considera sus análisis más allá de la superstición.

La campaña adelantada: Quintero ha sido uno de los primeros en mostrarse activo en redes y plazas, intentando capitalizar el descontento o la esperanza de sectores alternativos. Este pronóstico cae como un balde de agua fría en medio de su estrategia de posicionamiento temprano.

¿Qué implica esto para la contienda?

Si bien la astrología no define los votos, sí influye en la narrativa mediática. Que se empiece a hablar de la “inviabilidad” de un candidato, incluso desde terrenos esotéricos, puede afectar la percepción de “ganador” que todo político necesita proyectar.

Daza insinúa que el 2026 será un año de figuras nuevas o de consolidación de liderazgos distintos a los que hoy protagonizan los titulares más polémicos. Para Quintero, el reto ahora no es solo convencer al electorado con propuestas, sino luchar contra una percepción —ahora reforzada por los astros— de que su tiempo para la presidencia aún no ha llegado, o quizás, ya pasó.

