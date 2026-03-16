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    Policía frustró robo de camioneta en Engativá y capturó a dos hombres armados

    Un intento de robo de camioneta en Engativá terminó en balacera. La rápida reacción de la Policía permitió capturar a dos sospechosos.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Policía frustró robo de camioneta en Engativá y capturó a dos hombres armados

    Resumen: Policía frustró robo de camioneta en Engativá, Bogotá, tras balacera con presuntos delincuentes. Dos hombres fueron capturados.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Un intento de robo de camioneta en Engativá terminó en un intercambio de disparos y con dos personas capturadas, luego de la rápida reacción de uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá.

    El caso ocurrió en el barrio La Clarita, donde patrullas que realizaban labores de vigilancia fueron alertadas sobre el hurto de una camioneta. Tras recibir el aviso, los uniformados se dirigieron al lugar para verificar la situación.

    Los ladrones, al notar la presencia de los policías, los hombres abrieron fuego contra los uniformados, lo que generó una balacera en el sector mientras se desarrollaba el procedimiento policial.

    Lea también: Capturan en Medellín a hombre señalado de feminicidio ocurrido en diciembre en Santa Cruz

    Durante la reacción de los uniformados se logró la captura de dos presuntos delincuentes, quienes habrían participado en el intento de hurto del vehículo.

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    En el operativo también fueron incautadas dos armas de fuego, que al parecer eran utilizadas para intimidar a la víctima y facilitar el robo de la camioneta.

    Los capturados fueron dejados a disposición de la autoridad judicial competente y deberán responder por los delitos de hurto y porte ilegal de armas de fuego.

    Las autoridades reiteraron que continuarán reforzando los operativos y patrullajes en distintos sectores de Bogotá para combatir el hurto de vehículos y desarticular las estructuras criminales dedicadas a este delito.

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