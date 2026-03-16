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Resumen: Capturan en Medellín a hombre señalado de feminicidio ocurrido el 25 de diciembre de 2025 en el barrio Santa Cruz.

Capturan en Medellín a hombre señalado de feminicidio ocurrido en diciembre en Santa Cruz

Las autoridades capturaron en Medellín a Juan Manuel, señalado de ser el presunto responsable del feminicidio de su compañera sentimental ocurrido el 25 de diciembre de 2025 en el barrio Santa Cruz.

La captura de Juan Manuel se realizó mediante orden judicial el pasado 11 de marzo, en el sector de Zamora, luego de varios meses de investigaciones adelantadas por las autoridades para esclarecer el caso.

La víctima fue identificada como Mónica, quien fue hallada sin vida dentro de su vivienda. En un primer momento el hecho quedó registrado como muerte por establecer, ya que en el lugar no se evidenciaron signos claros de violencia.

Sin embargo, el dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses determinó posteriormente que la mujer había fallecido por sofocación, confirmando que se trató de una muerte violenta.

A partir de ese resultado, los investigadores iniciaron una serie de labores judiciales que incluyeron entrevistas a familiares, vecinos y conocidos, además de revisión de cámaras de seguridad, interceptaciones telefónicas y análisis de información extraída de teléfonos celulares.

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De acuerdo con los elementos recolectados, las autoridades lograron establecer que entre la víctima y el presunto agresor existía un historial de violencia, celos y comportamientos de control, situaciones que habrían derivado en constantes episodios de hostigamiento y agresiones verbales.

Con las pruebas reunidas, un juez emitió la orden de captura contra el sospechoso, quien fue detenido por las autoridades y posteriormente presentado ante la justicia.

Tras las audiencias preliminares, un juez legalizó la captura y ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras avanza el proceso judicial por el delito de feminicidio agravado.

Las autoridades reiteraron su compromiso de continuar fortaleciendo las investigaciones para esclarecer los casos de violencia contra las mujeres y llevar ante la justicia a los responsables.

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