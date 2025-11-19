Policía frustra millonario hurto en Caldas: delincuentes quedaron lesionados al intentar escapar por el techo

Resumen: La Policía frustró un millonario hurto en Caldas tras recibir una alerta que permitió llegar a tiempo al establecimiento afectado. En el lugar encontraron a los delincuentes en plena acción y, al intentar escapar subiendo al techo, estos cayeron y resultaron lesionados. Las autoridades lograron asegurar la zona, recuperar lo robado y dejar a los implicados a disposición de la Fiscalía.

Un intento de hurto terminó en un operativo policial que impidió la sustracción de más de 47 millones de pesos en un establecimiento comercial de Caldas, municipio ubicado al sur del Valle de Aburrá. Tres hombres fueron capturados tras ser sorprendidos mientras llevaban a cabo el robo en plena hora de cierre.

Todo comenzó con una alerta a la línea de emergencias 123, que informó sobre movimientos sospechosos dentro del local. La patrulla que acudió al sitio encontró la escena del hurto en curso y de inmediato solicitó apoyo para cerrar por completo el perímetro y evitar la fuga de los involucrados.

Gracias al cerco policial, se logró controlar rápidamente la situación dentro del edificio, donde los uniformados confirmaron que la caja registradora y varias áreas del comercio ya habían sido intervenidas por los delincuentes.

Intento desesperado de fuga terminó mal

El Brigadier General William Castaño Ramos, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, explicó que los implicados optaron por una ruta extrema para escapar cuando notaron que estaban rodeados. Dos de ellos treparon hasta el segundo nivel de la edificación y, en un acto de desesperación, se arrojaron al vacío tratando de evadir a las autoridades.

Esto le podría interesar: Deslizamiento sepulta a niño de 3 años en Tarazá, Antioquia

La caída les ocasionó fracturas y lesiones en las piernas, por lo que debieron ser atendidos por personal médico y trasladados bajo custodia a un centro asistencial. El tercer sospechoso fue inmovilizado dentro del local, sin lograr avanzar en la huida.

Armas incautadas y dinero recuperado

Durante la inspección, los policías encontraron un revólver en poder de los capturados y recuperaron alrededor de 47 millones de pesos, que los sujetos pretendían llevarse. También se halló otra arma de fuego que, según el reporte, habría sido abandonada por los delincuentes durante su fallida fuga por las zonas superiores del edificio.

Tras la verificación de los elementos y la recuperación del dinero, los tres capturados fueron entregados a la Fiscalía General de la Nación, que asumirá el proceso de judicialización por hurto calificado y agravado, además de las conductas asociadas al porte de armas.