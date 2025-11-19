Deslizamiento sepulta a niño de 3 años en Tarazá, Antioquia

Resumen: Un niño de 3 años murió tras un movimiento en masa en Tarazá, Bajo Cauca, por las fuertes lluvias. El Dagran confirma dos viviendas afectadas y el alcalde reporta más de 500 personas damnificadas en el municipio.

En la madrugada del pasado martes 18 de noviembre, se confirmó la trágica muerte de un niño de 3 años en la zona rural del municipio de Tarazá, en el Bajo Cauca antioqueño.

El deceso ocurrió luego de que un movimiento en masa generado por las precipitaciones provocara el colapso parcial de varias viviendas en el barrio La Torre.

Según el reporte oficial del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (Dagran), el deslizamiento dejó un saldo lamentable: dos viviendas afectadas y dos adultos lesionados, quienes afortunadamente permanecen fuera de peligro.

Lea también: ¡Cae otra acusación! Puff Daddy enfrenta un nuevo señalamiento que podría extender su condena

Testimonios de las autoridades señalan que, tras el derrumbe, familiares y vecinos del pequeño lograron rescatarlo de entre los escombros. Fue trasladado de inmediato al hospital San Antonio, en Tarazá, pero el niño de 3 años llegó sin signos vitales.

El Dagran lamentó profundamente la muerte del niño y envió un mensaje de solidaridad a los familiares y amigos. El Consejo Municipal de Gestión del Riesgo ya reportó el evento y se encuentra adelantando la atención integral a las familias damnificadas.

El alcalde de Tarazá, Yómer Álvarez, hizo un llamado urgente a la comunidad para acatar las recomendaciones de gestión del riesgo, especialmente en sectores de alto riesgo. El mandatario local alertó sobre la crítica situación en la zona, pues más de 500 personas se encuentran damnificadas en Tarazá por cuenta de la temporada de lluvias.

Más noticias de Antioquia