Resumen: Conoce el perfil profesional del coronel Luis Fernando Serna Zapata, su experiencia en aviación policial y su designación en el departamento de Antioquia.

Conozca al nuevo coronel experto en aviación e inteligencia que asumirá las riendas de la Policía en Antioquia

Con una sólida trayectoria de más de 28 años de servicio en la Policía Nacional, el coronel Luis Fernando Serna Zapata asume los retos de seguridad en el departamento de Antioquia aportando una amplia experiencia combinada en inteligencia, operaciones aéreas, protección y gestión ambiental.

Administrador policial y aeronáutico, el oficial ha estado al frente de la Aviación Policial desde julio de 2023, consolidando capacidades estratégicas fundamentales para el combate al narcotráfico, la atención de emergencias humanitarias y la salvaguarda de los recursos naturales del país.

La hoja de vida del alto oficial destaca por su paso durante cuatro años en la Dirección de Inteligencia Policial, donde laboró en los grupos de Antiterrorismo, Delitos de Impacto y Verificaciones, fortaleciendo sus habilidades para anticipar riesgos y liderar operaciones de alta complejidad.

Asimismo, su recorrido de 19 años en la Dirección de Antinarcóticos incluye roles como jefe de pilotos, oficial de operaciones aéreas y jefe de Seguridad Operacional, espacio en el que impulsó la incorporación de tecnología avanzada como sistemas aéreos no tripulados y la optimización de aeronaves para mitigar incendios forestales y apoyar zonas de difícil acceso.

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Formado bajo altos estándares internacionales tras cursar especializaciones en el Instituto de Estudios Políticos de Toulouse, en Francia, y en la Academia de Ciencias Policiales de Carabineros de Chile, el coronel también domina los idiomas inglés y francés, facilitando la cooperación con organismos de seguridad extranjeros.

Su preparación integral y su liderazgo en la institución respaldan una gestión orientada a garantizar la protección de la ciudadanía y a responder con oportunidad a los desafíos actuales de orden público en la región.

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