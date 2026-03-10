Policía frustró atraco y capturó a dos ladrones en Medellín

Resumen: Policía de civil frustró un atraco y capturó a dos presuntos ladrones cerca de la estación Poblado del Metro de Medellín.

Un nuevo golpe contra el atraco en Medellín se registró en las últimas horas, luego de que un policía que se encontraba fuera de servicio lograra capturar a dos presuntos delincuentes que habrían atacado a un ciudadano en un puente peatonal cercano al sistema de transporte masivo.

El hecho ocurrió en inmediaciones de la estación Poblado del Metro de Medellín, cuando el uniformado (que ya había terminado su turno y se dirigía a su vivienda vestido de civil) observó el momento en que los sospechosos abordaron a la víctima.

De acuerdo con el reporte oficial de la Policía Nacional de Colombia, los hombres habrían intimidado al ciudadano con un arma cortopunzante para despojarlo de sus pertenencias mientras este se dirigía a su lugar de trabajo.

Al percatarse de lo ocurrido, el uniformado reaccionó de inmediato e inició una persecución que se extendió por varios tramos del sector. Finalmente, logró interceptar y reducir a los dos presuntos responsables, quienes posteriormente fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales para responder por el delito de atraco.

Según cifras del Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (SISC), el hurto a personas en Medellín presenta una reducción del 7% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Asimismo, los casos de atraco violento también muestran una disminución significativa. De acuerdo con las estadísticas oficiales, este delito ha bajado un 19%, lo que representa 264 hechos menos frente al mismo periodo del año anterior.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho delictivo y reportar situaciones sospechosas a la línea de emergencias 123, con el fin de continuar fortaleciendo las acciones de seguridad en la capital antioqueña.

