Mujer con discapacidad visual no pudo votar de forma autónoma por falta de tarjetón en braille en Medellín

Resumen: Mujer con discapacidad visual denunció que no pudo votar de forma autónoma en Medellín por falta de tarjetón en braille en su mesa electoral.
Una situación que ha generado cuestionamientos sobre la accesibilidad electoral se registró en Medellín, donde una mujer con discapacidad visual denunció que no pudo votar de manera autónoma por la falta de tarjetón en braille en su puesto de votación.
Se trata de Luisa Fernanda, quien viajó desde Bogotá hasta Medellín para participar en la jornada electoral. Sin embargo, al llegar a la mesa asignada, en la comuna, se encontró con que no había tarjetón en braille, herramienta que permite a las personas con discapacidad visual votar de forma independiente.
“Solicité el tarjetón en braille y los jurados dijeron que lo iban a pedir. Luego me dijeron que no había. Después de discutir bastante, terminé votando con acompañamiento de mi mamá y con muchas personas alrededor mirando cómo votaba”, denunció a través de redes sociales.
Lea también: Luto en la familia de Iván Zuleta: hallan sin vida a la sobrina del ‘Rey Vallenato’ en Valledupar
El hecho se presentó a pesar de que la Registraduría Nacional del Estado Civil había emitido días antes una resolución en la que advertía sobre problemas en la impresión de estas tarjetas por parte del Instituto Nacional para Ciegos.
Según el documento, las tarjetas braille no alcanzaron a llegar a la mayoría de kits electorales municipales, por lo que se estableció que, en ausencia de este material, se debía aplicar la figura del voto asistido, permitiendo que el ciudadano con discapacidad votara con la ayuda de un acompañante, conforme a lo establecido en la Ley 163 de 1994.
Desde la Misión de Observación Electoral también se pronunciaron sobre el caso. La coordinadora regional en Antioquia, Ángela Marcela Uribe Londoño, aseguró que estos hechos evidencian la necesidad de fortalecer las garantías de accesibilidad para las personas con discapacidad.
Ante lo ocurrido, diferentes sectores han reiterado el llamado a las autoridades electorales para mejorar las condiciones de accesibilidad en futuras jornadas democráticas.
Más noticias de Medellín
- Compartir:
- Compartir en Facebook
- Compartir en X (Twitter)
- Compartir en WhatsApp
- Comentarios