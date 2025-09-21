¡Policía frustra atentado en Amalfi! Capturan a dos disidentes de las Farc con explosivo listo para detonar

Resumen: La Policía de Antioquia frustró un atentado terrorista en el municipio de Amalfi al capturar a dos presuntos disidentes del frente 36 de las Farc. Gracias al monitoreo de las cámaras de seguridad, los uniformados detectaron a los hombres, quienes habían dejado un artefacto explosivo cerca de la estación de Policía. El explosivo fue detonado de manera controlada, evitando una tragedia en la zona.

En una rápida acción policial, las autoridades de Antioquia frustraron un atentado con explosivos en el municipio de Amalfi. Según informó el gobernador Andrés Julián Rendón, dos presuntos integrantes del frente 36 de las disidencias de las Farc dejaron una caja con un artefacto explosivo improvisado cerca de la estación de Policía local.

El hecho fue detectado gracias al monitoreo de las cámaras de seguridad del sector, lo que permitió a la Policía de Antioquia hacer seguimiento a los sospechosos y capturarlos antes de que pudieran activar el explosivo. Durante el operativo, se les incautó un radio de activación que presuntamente sería utilizado para detonar el artefacto.

De inmediato, la zona fue acordonada para proteger a los habitantes y personal especializado del grupo antiexplosivos de la SIJIN realizó una detonación controlada para neutralizar el peligro.

El gobernador Rendón destacó la efectividad de la Policía y de los sistemas de vigilancia que evitaron una tragedia en esta localidad del nordeste antioqueño, e hizo un llamado a la comunidad a seguir colaborando con las autoridades para prevenir este tipo de actos violentos.