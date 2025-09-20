¡Pánico en la vía a la Costa Atlántica! Bus de Rápido Ochoa se incendió en Valdivia

Momentos de terror vivieron los pasajeros de un bus de la empresa Rápido Ochoa que se incendió por completo este sábado en la vía que conecta Medellín con la Costa Atlántica. El hecho ocurrió en el sector La Frisolera, municipio de Valdivia, norte de Antioquia.

Según los reportes preliminares, la conflagración se habría originado por un cortocircuito en el sistema de aire acondicionado del vehículo.

A pesar de la rápida propagación de las llamas, la oportuna reacción del conductor y la colaboración de los pasajeros lograron que todos evacuaran a tiempo. Gracias a esto, se evitó una tragedia y no se registraron heridos en el incidente.

#Reportan Hoy sábado ⏰ 7 am en él sector La Frisolera dé Valdivia norte de Antioquia bus dé transporte público dé La Empresa Rápido Ochoa sé incendio #informan qué La causa fue un cortó circuito #EnDesarrollo pic.twitter.com/hhEFzxjgn5 — Informativo #HeraldoDelNorte #Antioquia #Colombia (@soydeituango) September 20, 2025

Videos difundidos en redes sociales muestran la magnitud del incendio, que consumió por completo el automotor. Las autoridades competentes adelantan las investigaciones para esclarecer las causas oficiales del siniestro.