Resumen: Un intento de linchamiento en Unilago, norte de Bogotá, fue detenido por la Policía tras el señalamiento a un hombre que intentó pagar con una transacción falsa.

¡Casi termina linchado! Policía rescató a hombre señalado de pagar con transacción falsa en Bogotá

En medio de un nuevo caso de justicia por mano propia, la Policía Metropolitana de Bogotá intervino en el centro comercial Unilago, ubicado en el norte de la ciudad, para evitar que un hombre fuera linchado por comerciantes que lo señalaban de haber intentado pagar con una transacción falsa.

El hecho se registró sobre el mediodía de este jueves 13 de noviembre, cuando varios ciudadanos rodearon al sospechoso tras detectarlo en una presunta estafa.

En videos grabados por transeúntes se observa cómo decenas de personas lo golpean mientras uniformados intentan protegerlo.

De acuerdo con las autoridades, al parecer, el individuo habría intentado realizar una compra fraudulenta dentro de un local de tecnología, lo que generó la reacción inmediata de los comerciantes del sector.

La Policía logró intervenir a tiempo y trasladar al señalado hasta una de sus instalaciones para evitar una tragedia.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para que no tome la justicia por sus manos y permita que los casos sean manejados por las instituciones competentes.

