Autoridades tienen en la mira a siete sospechosos del atentado con volqueta bomba en Tunja

Las autoridades avanzan en las investigaciones tras el atentado terrorista en inmediaciones del Batallón Bolívar, en la capital boyacense. Una volqueta cargada con explosivos fue abandonada a pocos metros de la base militar, generando una fuerte explosión que causó pánico entre los habitantes.

El general William Rincón, director de la Policía Nacional, confirmó que ya fueron identificadas siete personas involucradas en el hecho, entre ellas el explosivista encargado de adecuar el vehículo.

“A través de cámaras y entrevistas, logramos identificar a tres de los siete implicados en este lamentable hecho”, indicó el oficial.

Según las autoridades, entre los implicados se encuentra quien condujo el vehículo hasta la zona y quienes lo adquirieron previamente en Duitama. Las investigaciones apuntan a que el atentado fue perpetrado por el ELN, en lo que se presume sería una retaliación contra operaciones del Ejército en la región.

Militares en retiro y analistas de seguridad advirtieron que este atentado terrorista en Tunja evidencia un debilitamiento de la inteligencia del Estado.

El general en retiro Jorge Mora, del Consejo de Generales del Ejército, aseguró: “Ni en las épocas más duras del conflicto se había visto algo así en Tunja, la cuna de la independencia”.

Por su parte, el coronel (r) Whalter Pinzón, excomandante de la unidad antiterrorismo de la Policía, coincidió en que la falta de recursos y el debilitamiento de las fuentes de inteligencia han limitado la capacidad preventiva de las fuerzas armadas.

El Ejército y la Policía continúan los operativos para capturar al resto de los implicados y evitar nuevos ataques en el norte del país.

