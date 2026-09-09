Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Viernes: 7 - 9 7 - 9
Pico y Placa Medellín Viernes: 7 - 9 7 - 9
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Fotos

    ¡Un gesto que cambia vidas! Policía entregó una silla de ruedas a una persona en Guarne

    Un trabajo conjunto entre la Policía y entidades locales permitió brindar una silla de ruedas a una persona en situación de vulnerabilidad.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡Un gesto que cambia vidas! Policía entregó una silla de ruedas a una persona en Guarne
    Foto de cortesía.
    ¡Un gesto que cambia vidas! Policía entregó una silla de ruedas a una persona en Guarne

    Resumen: La Policía entregó una silla de ruedas en Guarne a una persona que enfrenta una compleja situación de salud, en una jornada de solidaridad y apoyo comunitario.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.
    Agrega Minuto30 como fuente preferida en Google Haz clic y recibe más noticias nuestras cuando consultes en Google. Agregar

    Una acción de solidaridad se llevó a cabo en Guarne, Antioquia, donde la Policía Nacional entregó una silla de ruedas a una persona que atraviesa una compleja situación de salud y que requería apoyo para mejorar sus condiciones de movilidad.

    La actividad fue liderada por integrantes del personal de Protección a la Infancia y Adolescencia, en articulación con funcionarios de Prevención y Educación Ciudadana y el Grupo de Discapacidad de la Secretaría de Gobierno.

    De acuerdo con la información entregada por las autoridades, la iniciativa tuvo como propósito contribuir a mejorar la calidad de vida de la persona beneficiada, facilitando su desplazamiento y brindándole una herramienta acorde con sus necesidades actuales.

    La entrega de la silla de ruedas fue posible gracias al trabajo conjunto con diferentes aliados institucionales que se sumaron a esta acción de apoyo y solidaridad.

    Lea también: Operativos ambientales dejan madera, fauna y 61 animales incautados en Antioquia

    La Policía destacó que este tipo de actividades hacen parte de las labores que buscan fortalecer la relación entre las instituciones y las comunidades, especialmente con ciudadanos que atraviesan condiciones de vulnerabilidad.

    Según la Policía, este tipo de iniciativas permiten fortalecer los lazos de confianza y solidaridad entre las instituciones y la ciudadanía, al tiempo que promueven una atención más cercana a quienes requieren apoyo.

    ¡Un gesto que cambia vidas! Policía entregó una silla de ruedas a una persona en Guarne

    Foto de cortesía.

    ¡Un gesto que cambia vidas! Policía entregó una silla de ruedas a una persona en Guarne

    Foto de cortesía.

    ¡Un gesto que cambia vidas! Policía entregó una silla de ruedas a una persona en Guarne

    Foto de cortesía.

    Más noticias de Antioquia

    Sigue a Minuto30 en Google Recibe más noticias nuestras en Google Discover. Seguir

    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez entrega avances sobre procesos contra la Alcaldía de Quintero por corrupción

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.