Resumen: La Policía entregó una silla de ruedas en Guarne a una persona que enfrenta una compleja situación de salud, en una jornada de solidaridad y apoyo comunitario.

¡Un gesto que cambia vidas! Policía entregó una silla de ruedas a una persona en Guarne

Una acción de solidaridad se llevó a cabo en Guarne, Antioquia, donde la Policía Nacional entregó una silla de ruedas a una persona que atraviesa una compleja situación de salud y que requería apoyo para mejorar sus condiciones de movilidad.

La actividad fue liderada por integrantes del personal de Protección a la Infancia y Adolescencia, en articulación con funcionarios de Prevención y Educación Ciudadana y el Grupo de Discapacidad de la Secretaría de Gobierno.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, la iniciativa tuvo como propósito contribuir a mejorar la calidad de vida de la persona beneficiada, facilitando su desplazamiento y brindándole una herramienta acorde con sus necesidades actuales.

La entrega de la silla de ruedas fue posible gracias al trabajo conjunto con diferentes aliados institucionales que se sumaron a esta acción de apoyo y solidaridad.

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La Policía destacó que este tipo de actividades hacen parte de las labores que buscan fortalecer la relación entre las instituciones y las comunidades, especialmente con ciudadanos que atraviesan condiciones de vulnerabilidad.

Según la Policía, este tipo de iniciativas permiten fortalecer los lazos de confianza y solidaridad entre las instituciones y la ciudadanía, al tiempo que promueven una atención más cercana a quienes requieren apoyo.

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