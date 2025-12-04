Minuto30
  ¿No necesito que estés arriba, para quererte glorioso DIM?: Ni mil hinchas rojos han comprado boleta pal clásico

    • ¿No necesito que estés arriba, para quererte glorioso DIM?: Ni mil hinchas rojos han comprado boleta pal clásico

    ¿No necesito que estés arriba, para quererte glorioso DIM?: Ni mil hinchas rojos han comprado boleta pal clásico
    ¿Abandonar en un clásico? Los hinchas del DIM, así como contra América de Cali, habrían decidido no ir al juego contra Atlético Nacional. Foto: Atlético Nacional
    • ¿No necesito que estés arriba, para quererte glorioso DIM?: Ni mil hinchas rojos han comprado boleta pal clásico

    Resumen: Según la información, la afición del Deportivo Independiente Medellín (DIM) parece que no asistirá masivamente al clásico paisa contra Atlético Nacional, reflejando un bajo interés similar al partido contra América de Cali. A pesar de que la ciudad permite el ingreso de hinchada visitante y hay 9.400 entradas disponibles para la tribuna norte, tradicionalmente ocupada por la barra Rexixtenxia Norte, hasta el momento solo se han vendido menos de 1.000 boletas para esa localidad, un número que contrasta con las 35.000 personas que se estiman en el resto del estadio para el encuentro programado a las 6:30 p.m.

    Este resumen se realiza automáticamente.

    Los hinchas del DIM definitivamente como que no van a ir al clásico paisa contra Atlético Nacional.

    Tal y como ‘abandonaron’ al equipo contra América de Cali, compromiso al que no fueron más de 11 mil personas, para este juego, como que tampoco van a ir.

    Medellín es de las pocas ciudades del país que permite el ingreso de hinchada visitante para los clásicos, sin embargo, en esta oportunidad, parece que esa oportunidad no será aprovechada.

    De acuerdo con la información oficial, hasta el momento no se han vendido más de 1.000 boletas de norte.

    ¿No necesito que estés arriba, para quererte glorioso DIM?: Ni mil hinchas rojos han comprado boleta pal clásico

    Como se recordará, para esa localidad, están habilitadas un total de 9.400 entradas disponibles.

    Y el tema no es el valor, porque de acuerdo con lo que cobró el ‘Poderoso’, a los hinchas de Atlético Nacional cuando fueron locales, el valor es el mismo.

    Desde Atlético Nacional se confirmó que para el clásico paisa se estiman cerca de 35.000 personas para el juego.

    Es decir, habrá lleno en todas las localidades menos en norte donde principalmente se ubican los de la barra Rexixtenxia Norte.

    El partido está programado para que el balón ruede desde las 6:30 de la tarde en el estadio Atanasio Girardot.

    • Author Signature
    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

