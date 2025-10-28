Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Policía dio de baja a sicario y capturó a cómplice tras atentado en Bosa, Bogotá

En horas de la tarde de este martes, 28 de octubre, se presento un atentado, en donde dos personas murieron durante un ataque sicarial ocurrido en la localidad de Bosa, Bogotá.

Los hechos se presentaron cuando sujetos armados que se movilizaban en una motocicleta asesinaron a un ciudadano en vía pública.

Tras el atentado, unidades de la Policía Metropolitana de Bogotá reaccionaron de inmediato y se inició una persecución. En el intercambio de disparos, uno de los presuntos sicarios fue abatido por los uniformados.

Además, una mujer que habría participado en el ataque fue capturada en el lugar de los hechos y puesta a disposición de las autoridades competentes.

Las autoridades avanzan en la investigación para determinar los móviles del atentado y la identidad de los responsables.

