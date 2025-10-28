Resumen: Dos mujeres de 18 años fueron asesinadas en el Norte de Antioquia tras ser interceptadas por el Clan del Golfo. Autoridades temen una nueva ola de violencia en la región.

Dos jóvenes fueron asesinadas tras revisión de sus celulares por el Clan del Golfo

Las autoridades investigan el asesinato de dos mujeres en el Norte de Antioquia, luego de que fueran interceptadas por presuntos miembros del Clan del Golfo y sometidas a la revisión de sus teléfonos celulares.

De acuerdo con los reportes judiciales, los hombres armados las ejecutaron al encontrar mensajes con presuntos integrantes del frente 36 de las disidencias de las Farc.

Las víctimas, ambas de 18 años, fueron identificadas como Yorjani y Yónica. Las muertes ocurrieron con pocas horas de diferencia y en condiciones similares, lo que evidencia una posible nueva estrategia de control por parte de este grupo armado.

El primer caso ocurrió en la vereda La Paulina, corregimiento de Puerto Valdivia, donde fue hallado el cuerpo de Yorjani con dos heridas de bala en la cabeza. Su teléfono no apareció en la escena. Horas después, en la vereda El Cedro de Yarumal, fue encontrada sin vida Yónica, con múltiples impactos de arma de fuego.

Según el coronel Óscar Mauricio Rico, comandante de la Policía Antioquia, los responsables habrían actuado bajo órdenes directas del bloque Roberto Vargas Gutiérrez, que mantiene una disputa territorial con el frente 36 de las disidencias de las Farc.

Esta confrontación ha provocado desplazamientos masivos en al menos cinco municipios del departamento, especialmente en Briceño, donde más de 2.000 personas abandonaron sus hogares.

Con estos hechos, ya son 95 mujeres asesinadas en Antioquia en lo corrido del año, nueve más que en el mismo periodo de 2024.

