Policía desmantela red de microtráfico que operaba cerca de zona escolar en Medellín

En una ofensiva frontal contra el microtráfico que acecha a los menores de edad en Medellín, las autoridades lograron desmantelar una red criminal que operaba cerca de la comunidad educativa del barrio Santa Lucía.

Mediante dos diligencias de allanamiento en el sector conocido como La Francia, la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía y la Alcaldía de Medellín, capturó en flagrancia a cuatro personas señaladas de convertir los alrededores de una escuela en su centro de operaciones ilícitas.

La investigación reveló que esta estructura no actuaba al azar. Los delincuentes utilizaban viviendas estratégicas para almacenar, dosificar y distribuir base de coca, manteniendo puntos fijos de expendio a pocos metros de la Institución Educativa Pablo Neruda.

El descaro de la banda llegaba al punto de organizar turnos definidos para garantizar el suministro de droga durante todo el día, afectando directamente la seguridad de cientos de estudiantes.

Según las investigaciones, este negocio criminal de microtráfico les reportaba rentas ilegales cercanas a los $10 millones de pesos diarios.

Durante los operativos de registro, los uniformados incautaron 4.200 gramos de base de coca listos para ser comercializados, además de diversos elementos de pesaje y dosificación.

Los cuatro capturados, quienes ya contaban con un amplio prontuario y anotaciones judiciales por delitos similares, fueron puestos a disposición de las autoridades competentes.

La alcaldía envió un mensaje claro: no habrá zonas de tolerancia para el expendio de sustancias en cercanías a colegios o parques.

Las autoridades invitaron a los padres de familia del barrio Santa Lucía a seguir denunciando cualquier movimiento sospechoso, mientras la Fiscalía avanza en el proceso para lograr la medida de aseguramiento intramural de los implicados.

