¡Evite el dolor de cabeza! Actualice sus datos en el RUNT y reciba alertas para evitar comparendos

En una apuesta por transformar las cámaras de seguridad vial en herramientas de protección y no solo de sanción, la Alcaldía de Medellín lanzó un llamado urgente a todos los conductores para realizar la actualización de sus datos en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

El objetivo es fortalecer el nuevo sistema de alertas preventivas que notifica a los propietarios de vehículos sobre el vencimiento de sus documentos legales, evitando así que caigan en infracciones por olvido.

Gracias a este enfoque pedagógico, quienes tengan al día su correo electrónico y número de celular en la plataforma recibirán recordatorios automáticos 30, 15, 8 y 1 día antes de que se venza su SOAT o la revisión técnico-mecánica.

Solo en lo que va de enero, la Secretaría de Movilidad ha emitido 8.539 mensajes de texto y realizado más de 3.200 llamadas, demostrando que la actualización de la información es la mejor defensa del ciudadano frente a las cámaras de fotodetección que operan en la ciudad.

Según cifras de la alcaldía, entre la última semana de diciembre de 2025 y el inicio de 2026, las fotomultas por exceso de velocidad cayeron un 29%.

Además, la señalización con frases como “Queremos tu vida, no tu plata”, ubicada metros antes de los 51 puntos de detección, ha servido para que las sanciones por documentos vencidos bajen hasta un 27%.

Estos datos confirman que, con una debida actualización de datos, el sistema cumple su promesa de cuidar al conductor en lugar de perseguirlo.

Para facilitar este proceso, se han instalado 202 señales verticales y pasacalles que invitan a los paisas a conducir con mayor atención.

La invitación final de las autoridades es a no dejar este trámite para después; mantener el RUNT al día no solo salva vidas al garantizar que los vehículos estén en óptimas condiciones, sino que protege la economía de los hogares antioqueños al prevenir comparendos innecesarios a través de alertas oportunas directamente al bolsillo del ciudadano.

