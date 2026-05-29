¡Más de 5 mil uniformados encima! Así vigilarán las elecciones para evitar cualquier jugadita

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Un gigantesco dispositivo de la Policía se toma las carreteras colombianas para garantizar que los materiales de votación lleguen intactos a sus destinos este domingo. Conozca cómo funcionarán las estrictas rutas de seguridad.

En vísperas de la jornada democrática de este fin de semana, la Policía Nacional ha consolidado una masiva estrategia operativa en todo el país para custodiar y asegurar el traslado de las herramientas de votación.

Bajo la estrategia denominada Plan Democracia, la institución adelanta un acompañamiento riguroso que inició formalmente desde el 9 de mayo y que busca neutralizar cualquier riesgo contra la transparencia de los comicios que tendrán lugar este domingo 31 de mayo en diferentes regiones del territorio colombiano.

Hasta el momento, los uniformados han completado un total de 18 fases de intervención y cubierto 128 trayectos específicos.

Este esfuerzo institucional ya registra cobertura técnica en 83 áreas que abarcan 121 localidades a nivel nacional.

La movilización de los elementos de sufragio cuenta con el respaldo directo de 5.562 oficiales de la fuerza pública, junto con el apoyo de 25 divisiones viales, logrando poner a salvo más de 219 mil paquetes de votación indispensables para el proceso electoral.

Lea también: Medellín le apuesta al aire limpio con megaparques y un nuevo modelo ambiental

Para el caso específico de Bogotá, los dispositivos de control vial coordinados por la Policía Metropolitana iniciarán en la madrugada del domingo, exactamente a las 3:00 de la mañana.

Un contingente de 198 miembros del cuerpo de tránsito liderará el resguardo de 98 recorridos hacia Corferias y las 19 alcaldías locales. Este trabajo se unirá a las tareas del departamento de Cundinamarca, que protegerá 17 trayectos intermunicipales autónomos.

La vigilancia especial también incluirá un operativo conjunto desde las 2:00 de la mañana para movilizar de forma segura los cargamentos de Soacha.

Finalmente, las autoridades exhortaron a la ciudadanía a ejercer sus derechos políticos bajo un ambiente de paz.

Más noticias de Colombia