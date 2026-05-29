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    Medellín le apuesta al aire limpio con megaparques y un nuevo modelo ambiental

    Megaparques, zonas verdes y un nuevo modelo para aprovechar residuos hacen parte de la apuesta de Medellín para mejorar la calidad del aire.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Medellín le apuesta al aire limpio con megaparques y un nuevo modelo ambiental

    Resumen: Medellín impulsa proyectos ambientales para mejorar la calidad del aire con nuevos parques, zonas verdes y transformación del relleno sanitario La Pradera.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La Alcaldía de Medellín anunció nuevos proyectos ambientales con los que busca mejorar la calidad del aire y ampliar las zonas verdes en diferentes sectores de la ciudad.

    La estrategia incluye la construcción de dos grandes parques y la transformación del relleno sanitario La Pradera en un parque tecnológico ambiental enfocado en economía circular y aprovechamiento de residuos.

    Uno de los proyectos más ambiciosos es el Gran Parque Medellín, que contará con una inversión superior a los $223.000 millones y ofrecerá más de 210.000 metros cuadrados de espacio público, zonas verdes y áreas recreativas, deportivas y culturales.

    A esto se suma el Parque Primavera Norte, ubicado en Santa Cruz, que ya alcanza un avance del 30% y tendrá una inversión superior a los $216.000 millones. Este espacio aportará más de 70.000 metros cuadrados de nuevo espacio público para la comunidad.

    Según el alcalde Federico Gutiérrez, esta obra permitirá aumentar significativamente los indicadores de espacio público por habitante en la zona nororiental de Medellín, pasando de 1,8 a 4,2 metros cuadrados por persona solo en la comuna Santa Cruz.

    El proyecto también incorporará Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS), considerados los más grandes construidos en Colombia. Este sistema permitirá captar y reutilizar aguas lluvias para el riego de zonas verdes, reduciendo el consumo de agua potable.

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    Por otro lado, EPM y Emvarias avanzan en la transformación del relleno sanitario La Pradera en un Parque Tecnológico Ambiental con una inversión cercana a $475.000 millones.

    La iniciativa busca reutilizar hasta el 40% de los residuos sólidos recolectados y generar energía suficiente para abastecer cerca de 200.000 hogares.

    Con estas obras, Medellín busca fortalecer la calidad del aire mediante proyectos enfocados en sostenibilidad, expansión de zonas verdes y aprovechamiento eficiente de los recursos ambientales.

    Medellín le apuesta al aire limpio con megaparques y un nuevo modelo ambiental

    Foto de cortesía.

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    Foto de cortesía.

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    Foto de cortesía.

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