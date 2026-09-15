Resumen: Un seguimiento realizado a través de cámaras de videovigilancia permitió a la Policía Nacional interceptar en la Avenida Regional a un adulto de 18 años y a un menor de 17 que acababan de hurtar dos motocicletas en Sabaneta y San Antonio de Prado. Durante el procedimiento, el adolescente disparó contra los uniformados y resultó herido al ser neutralizado, por lo que fue trasladado a un centro médico bajo aprehensión, mientras que el adulto fue capturado tras confirmarse que tenía una orden judicial pendiente desde 2019 por agredir a un agente de tránsito; el operativo culminó con la recuperación de ambos vehículos, la incautación del arma de fuego y la judicialización de los implicados por hurto agravado y porte ilegal de armas.

Policía confirma que menor herido en La Regional se habría robado dos motos y estaba armado

Un operativo coordinado por la Policía Nacional en el sur del Valle de Aburrá finalizó con la captura de un joven de 18 años y la aprehensión de un menor de 17, señalados de hurtar dos motocicletas en Sabaneta y en el corregimiento de San Antonio de Prado. La intervención concluyó en la Avenida Regional con un intercambio de disparos en el que el adolescente resultó herido.

La alerta se activó tras el reporte del primer robo en Sabaneta. Mediante el sistema de cámaras de videovigilancia, los operadores rastrearon el recorrido de los sospechosos, quienes posteriormente se desplazaron hacia San Antonio de Prado para apoderarse de un segundo vehículo. La información transmitida en tiempo real permitió articular un plan candado con las patrullas en zona.

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Los uniformados interceptaron a los sospechosos en la Avenida Regional mientras se desplazaban en una motocicleta y movilizaban la otra mediante la modalidad de «taconeo» (empujándola con el pie). Al ser abordados, el menor de 17 años desenfundó un arma de fuego y disparó contra los agentes, quienes respondieron al ataque con sus armas de dotación para salvaguardar su integridad y la de los transeúntes.

El adolescente lesionado fue remitido a un centro asistencial bajo custodia médica, mientras que el hombre de 18 años fue capturado en el sitio. Durante las verificaciones de antecedentes, se estableció que el adulto registraba una orden de captura vigente desde 2019 por agresiones a un agente de tránsito. En la escena se incautó el arma empleada y se recuperaron los dos vehículos hurtados, dejando a los implicados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de hurto calificado y agravado, y porte ilegal de armas de fuego.